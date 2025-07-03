《嘉義》洪瑞麟礦工系列畫作 培桂堂即起展出

策展人谷浩宇（右）說明礦工畫家洪瑞麟的作品特色。 （記者蔡宗勳攝）

2025/07/03 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕礦工畫家洪瑞麟是台灣藝術史極具代表性的畫家之一，他走入礦坑，用畫筆畫出礦工的日常與勞動，畫中礦工兄弟彼此扶持，展示最動人的核心「同伴」精神，蘊含深沉情感；新港文教基金會一九八七年創會時，即收藏洪瑞麟畫作，基金會精選其代表性作品，昨起在歷史建築培桂堂展出，展期至明年六月廿八日。

新港文教基金會與嘉縣文化觀光局主辦的「洪瑞麟礦工系列作品展《同伴》」，展出包括基金會典藏十六件彩墨紙本與礦工速寫、洪瑞麟家屬特別提供的一九七六年速寫「工作後浴場」，及極為珍稀的一九四六年私人收藏油畫「礦工萬仔」。

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嘉義縣長翁章梁昨出席開幕式時表示，洪瑞麟的畫作很有生命力，令人感動，歡迎大家來欣賞媲美法國畫家米勒的洪瑞麟系列作品。

洪瑞麟一九三八年自日本學成返台後，前往瑞芳煤礦場工作，與礦工共同生活與勞動。當年洪親身下坑挖煤，以畫筆記錄礦場真實風景與礦工群像，期間長達卅五年，洪於一九九六年過世。

策展人谷浩宇說，此次展覽洪瑞麟的作品大多是其速寫手稿，最真實也最真切自然反映其心境，選在雲門舞集創辦人林懷民祖厝培桂堂展出很有意義，洪瑞麟畫筆下關懷的是他的礦工兄弟，精選的作品盡量符合此特質，值得大家細細品味。

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