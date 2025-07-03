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    首頁　>　生活

    《嘉義》「異域」女兒李佳慧 刻苦求學為同胞

    20歲緬甸僑生李佳慧透過視訊線上學習英文，通過僑生考試將來台唸書。（李佳慧提供）

    20歲緬甸僑生李佳慧透過視訊線上學習英文，通過僑生考試將來台唸書。（李佳慧提供）

    2025/07/03 05:30

    記者王善嬿／專訪

    「渴求知識，鞭策著我追求上進。」緬甸內戰戰火不停歇，今年三月又發生大地震，當地女孩李佳慧不放棄學習，多年來在基督教台灣信義會蘭潭教會等各方助學資源支持下，經由網路視訊向台灣退休英文老師學英文，讓她從對英文一竅不通，至今能看懂英文聖經；今年暑假李佳慧將來台築夢，她說：「希望考上台灣醫學或護理相關科系，未來回緬甸守護同胞生命健康。」

    視訊學英文 還兼學童中文小老師

    現年廿歲的李佳慧，出生於緬甸近中國邊境的第二特區佤邦，即作家柏楊筆下的「異域」。「父親在我兩歲時就過世，母親在我幼年時就不在身邊，我與弟弟由奶奶拉拔長大」。

    歷經環境淬鍊，李佳慧從小獨立懂事，國中畢業就出社會打工，為完成繼續升學夢想，二○二二年離鄉背井到臘戍聖光中學求學。

    錄取嘉大 想重考讀醫護相關科系

    基督教台灣信義會蘭潭教會結合台灣民間社團資源，長年資助臘戍石廠村失親學子，李佳慧在石廠佈道所學生中心資助下，今年初完成高中學業。

    「緬甸高中上課時間為中午十二點到下午三點半，我利用上午及放學後時間，擔任佈道所中文補習班老師，教導清寒學童中文及課業輔導。」李佳慧為佈道所服務，回饋感謝教會資助。

    蘭潭教會見她求學意志堅定，便請台灣退休英文老師李瓊蕙，經網路視訊義務教學李佳慧英文三年，期間克服網路不時斷訊影響上課，去年緬甸內戰激烈時，佈道所屋頂遭炸彈碎片波及毀損，今年三月緬甸中北部發生芮氏規模八．二強震，即使如此仍阻斷不了她求學慾望。

    學成想回緬甸守護同胞生命健康

    今年初她通過僑生來台就學考試，錄取嘉義大學，即將於暑假來台就讀台灣師範大學僑生先修班，但她想要重考，就讀醫學或護理相關科系為目標，未來學成後，回緬甸照顧需要幫助的人。

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