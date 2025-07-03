《嘉義》蘭潭教會助緬北學童 16年逾千萬

新冠疫情前，蘭潭教會帶大專生志工前往緬甸臘戍石廠村關懷清寒學子。（蘭潭教會提供）

2025/07/03 05:30

結合「奇恩全人」等社團寒暑假辦營隊、關懷清貧學子 提供醫療、中英文教育

記者王善嬿／專題報導

基督教台灣信義會蘭潭教會二○○九年起，攜手台灣信義會總會、嘉市奇恩全人關懷協會等民間團體資源，長期關懷及助學緬甸臘戍石廠村失親或清寒學子，這十六年來資助逾千萬元，改善當地華人小學教學設備，提供學子助學金，並在當地建造佈道場所關懷社區需要，傳播愛與希望。

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前任牧師林元茂發起 號召民眾認捐

蘭潭教會前任牧師林元茂多年前赴緬北參訪時，發現當地華人聚落落後貧困，返台後推動「愛心天使」、「送愛到緬甸」等計畫，號召民眾每月認捐兩百元，每學期資助七十至一百名貧童學雜費，並結合嘉義大學大專社團與志工，每年寒暑假到當地辦營隊，並由奇恩全人關懷協會募集物資送到緬甸。

二○一七年斥資近三百萬元建造緬甸臘戍石廠村佈道所，聘請當地神職人員，成立學生中心、中文補習班，關懷清貧學子家庭，佈道所宛如學子的「第二個家」。

臘戍石廠村佈道所宛如學子第二個家

蘭潭教會牧師陳姵璇說，二○一九年新冠疫情發生後，蘭潭教會暫時中止石廠村每年寒暑期營隊，但關懷行動不中斷，邀請醫師視訊診療照護當地民眾健康，媒合老師教學當地學子英文或美術，讓當地居民感受來自台灣的愛心暖流。

當地環境差 讓台生更珍惜所擁有的

陳姵璇說，當地土地貧瘠，無法種植農作物，當地人若沒有到大城市打工，多靠刻墓碑為業；基礎設施簡陋，用黃土搭建的房屋僅供遮風避雨，須有水井才有水可用，許多大學生到過當地後紛紛感嘆：「一開水龍頭就有乾淨的水能用，是多麼幸福的事」。

奇恩全人關懷協會理事長呂淑妍說，緬甸現況像早年尚未發展的台灣，窮鄉僻壤且交通不便，但每次到石廠村，看見孩子們熱情迎接台灣訪客到來，過程中讓她感到收穫很多，更珍惜所擁有的一切。

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