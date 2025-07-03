《雲林》25人結訓 雲縣綠鬣蜥移除大隊成軍

雲林縣府辦理綠鬣蜥移除教育訓練，有25人成為綠鬣蜥獵人。（農業處提供）

2025/07/03 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣山、海線十多個鄉鎮市發現綠鬣蜥蹤跡，為抑制其族群擴散危害農作物，縣府開辦綠鬣蜥移除教育訓練課程，首批有廿五人完成訓練及通過考核，陸續投入野外移除行動。農業處長魏勝德說，這是雲林縣首批綠鬣蜥獵人，接下來八月會在山、海線加開教育訓練課程培訓更多人。

各地陸續傳出綠鬣蜥危害，雖已公告為有危害生態之虞的外來種，禁止輸出入、飼養繁殖及買賣，也有多個縣市展開移除工作，不過綠鬣蜥在台灣沒有天敵，加上氣候適合，繁殖快速，數量不斷增加。

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10餘鄉鎮市陸續有綠鬣蜥身影

農業處表示，雲林近幾年也有民眾通報發現綠鬣蜥，縣府委外廠商前往捕捉，或有民眾自行捕捉，統計二○二三年十隻、二○二四年十五隻，今年至六月底有八隻，曾出現綠鬣蜥蹤跡的鄉鎮包括，四湖、崙背、虎尾、口湖、北港、大埤、麥寮、斗南、古坑、斗六及西螺等。

魏勝德指出，綠鬣蜥已在雲林建立野外族群，為避免數量急速增加，移除工作須加強，但捕捉綠鬣蜥不易，且捉捕過程可能遭受攻擊，因此開辦首場綠鬣蜥移除教育訓練課程，邀請專家傳授捕捉技巧及安全訓練。

古坑、北港設綠鬣蜥收受站

魏勝德說，首批廿五人結訓且通過考核，陸續投入野外移除行動，並配合林業及自然保育署開發之綠鬣蜥移除回報APP展開移除作業，盼能抑制綠鬣蜥族群的擴散與繁殖。另縣府亦委託專業廠商在古坑、北港設綠鬣蜥收受站，供完訓具資格民眾繳交捕捉個體並兌換獎勵金，古坑站每週一、北港站每週三，上午十時至下午四時提供服務。

農業處表示，教育訓練課程只要年滿十八歲的雲林縣民都可以參加，相關報名資訊可上雲林縣政府農業官網查詢。

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