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    首頁　>　生活

    災難預言 暑假赴日機票、團費罕見雙跌

    國人最愛赴日旅遊，但受7月5日末日預言衝擊，業績比往年同期下降2至5成。示意圖，人物與新聞無關。（記者蔡昀容攝）

    國人最愛赴日旅遊，但受7月5日末日預言衝擊，業績比往年同期下降2至5成。示意圖，人物與新聞無關。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/03 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今年一至四月台灣出國旅客五九六．七萬人次，超越疫情前二○一九年人次，其中赴日人次穩居第一名。不過，晴日旅遊總經理黃清凉分析，七月原是出國旺季，但受日本漫畫家七月五日大海嘯災難預言影響，旅行業業績掉二至五成，暑假旺季出現機票、團費雙跌的罕見情況，預估八月將湧現報名潮。

    觀光署統計，今年一至四月台灣出國旅客人次成功超越疫前同期五五七萬九七七○人次；其中日本穩居第一名，達二一四．四萬人次，佔出境人次卅六％，超越去年一九三．七萬人次，也高於疫前一五九．六萬人次。

    旅行社業績掉2至5成

    國人赴日動能強，但黃清凉表示，七月業績大減，業績好的旅行社掉兩成，業績差的掉三至五成。他直指，七月日本機票價比往年同期降三千至五千元，北海道降幅更大，「從事旅遊業卅五年，從沒看過這樣的票價結構。」他推測除了受災難預言影響，消費緊縮、美國總統川普政策可能也有關係。

    可樂旅遊則表示，受惠於團位供給增加、產品包裝更多元，今年日本暑假團費較去年同期相比，平均降六千至八千元。不具名業者則指出，原本預估七月日本團會較去年同期成長，但目前來看，確實僅達持平，原因除了災難預言，長程線團費下降，也吸引旅客轉往其他國家旅遊。

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