3號颱木恩最快今生成 對台沒影響

氣象署提醒，北部地區今、明兩天需注意局部卅七度極端高溫。（資料照）

2025/07/03 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕七月颱風季來臨，太平洋上有多個天氣系統蓄勢待發。中央氣象署預報員張竣堯指出，近期菲律賓東方海面有熱帶雲簇發展，但是否形成熱帶性低氣壓還有待觀察，接下來幾天仍會以高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態為主，尤其北部地區今、明兩天需注意局部卅七度的極端高溫。

近期太平洋面上陸續有熱帶系統發展，氣象署預報員張竣堯指出，位於日本南方的熱帶性低氣壓，最快今日生成第三號颱風「木恩」，對台灣將無直接影響。菲律賓東方海面的熱帶雲簇則尚需時間整合，還不確定是否會增強為熱帶性低氣壓，近兩天需持續觀察，且預計增強為熱帶性低氣壓後，強度、路徑等才會比較明朗。

請繼續往下閱讀...

張竣堯表示，今日東半部地區、基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，張竣堯說明，今明兩天仍是晴朗炎熱天氣，各地白天氣溫普遍可攀升至卅二至卅六度，北部地區、中南部地區有機會達到卅六度以上，北部局部地區有卅七度以上極端高溫；週六過後，氣溫也將持續偏高，普遍可達卅二至卅五度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法