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    醫療工會批「最不溝通部長」 邱泰源允最快8月召開協商

    台灣醫療工會聯合會昨集結多個醫療工會在衛福部疾管署前抗議，痛批衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」，工會也認為邱泰源有六大不及格。（記者邱芷柔攝）

    台灣醫療工會聯合會昨集結多個醫療工會在衛福部疾管署前抗議，痛批衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」，工會也認為邱泰源有六大不及格。（記者邱芷柔攝）

    2025/07/03 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣醫療工會聯合會昨集結多個醫療工會在衛福部疾管署前抗議，痛批部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」，指他拒絕與基層對話，是「史上最不溝通的部長」，工會列出六大不及格項目，直批邱「期中考○分」，要求恢復定期協商，改善醫療勞動環境。邱泰源親自回應，強調「協商從沒說不辦，是傳達出問題」，承諾三天內提供窗口，由工會提會議日期，最快八月召開。

    台醫聯理事長趙麟宇指出，護理離職潮、急診壅塞等問題嚴重，工會多次提出「三班護病比入法」、「限制跨科支援」、「修訂醫事人力基準」等訴求，卻遭邱拒絕對話。工會批評，前任至少每季協商，邱上任後僅開過兩次會，最後更以一通電話終止。

    邱泰源強調，將儘快與工會排定會議，他重申，三班護病比入法是既定方向，目前獎勵先行，護病比已明顯改善，「入法絕對是一步一步在走的目標」。

    藥師也不滿招生員額

    繼醫學生招生員額爭議後，藥師也爆不滿。基層藥師協會批評，國防醫學院藥學系一一四學年度招生暴增至廿八人，較一○二學年度十人成長近三倍，慈濟大學也增加卅人，全國藥學生總數達一一八一人，近三年多出一五五人。

    理事長沈采穎指出，台灣藥師人力已高於國際平均，每萬人十三位，遠高於OECD（經濟合作暨發展組織）平均八．六位，教育部背離二○二二年承諾，未經協商就悄悄增額，形同「把藥師的聲音當空氣」，恐導致專業價值被稀釋，呼籲政府立即檢討招生機制。

    對此，衛福部回應，招生名額屬教育部職權，目前僅醫學系一般自費生有明訂招生上限，其他醫事類科則是透過定期人力供需評估，提供教育部作為參考。

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