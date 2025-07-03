拼裝電動車「撞」況多 立委要求訂指引／交部：已要求地方訂定自治規定 會提供協助

民進黨立委李坤城（左）、林月琴（右）昨要求交通部訂定拼裝電動車全國一致的指引，守護旅遊安全。 （記者劉信德攝）

2025/07/03 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕暑假來臨，觀光景點掀起四輪拼裝電動輔助自行車旅遊風潮，卻因缺乏統一規範與管理制度，導致事故與保險爭議。民進黨立委李坤城、林月琴昨要求，交通部應於二個月內，針對拼裝電動車的行駛範圍、保險機制與車輛檢驗機制等，有全國一致的指引規定；交通部表示，已要求地方政府訂定自治規定，會提供協助。

去年電輔車事故2325件、24死

據交通部統計，全國電輔車事故件數，二○二四年高達二三二五件，死亡廿四人、受傷二○八○人；二○二三年二一八四件、死亡十八人；二○二二年一七六五件、死亡十六人，明顯有逐年增加趨勢。

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李坤城提醒交通部等主管機關，對於近期新竹南寮、台東池上等地相繼發生拼裝電動車車禍事故，旅客受傷卻求償無門，處於法令空隙現象，交通部應於二個月內訂出統一指引，地方政府才會積極訂定相關辦法，落實監督管理責任。

李坤城說，拼裝電動車於「道路交通管理處罰條例」中被歸類為「其他慢車」，屬地方政府權責，但因沒有明確定義與歸類，致使目前僅六縣市有訂管理條例。在欠缺法源與管理機制下，業者既無保險義務，也無需申請營業許可，一旦發生交通事故，旅客須自行負擔醫療與賠償費用，毫無安全與保障。

他強調，拼裝電動車作為新興觀光運具，交通部有責任訂定全國一致的指引，守護旅遊安全。

慢車事故傷亡人數攀升

林月琴指出，從官方數據統計顯示，近三年包含電輔車、個人行動器具在內的慢車事故傷亡人數，皆呈現倍增趨勢，電輔成長近一倍、個人行動運具則成長近三倍，凸顯慢車事故問題日漸嚴峻，主管機關應盡速正視。

交通部運輸監理司副司長胡迪琦說，慢車管理之所以授權地方政府，是因具有高度因地制宜的特性。新竹南寮漁港案例發生後，已要求地方政府訂定自治規定，只要地方有需要，交通部會給予協助。

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