重機上國道民調 逾6成反對／高公局：日後若有共識、地方支持 再規劃合適路段試辦

高速公路局今年三月進行「重機上國道」市話及手機民意調查，超過六十％受訪者反對重機上國道。（資料照）

2025/07/03 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部高速公路局今年三月進行「重機上國道」的市話及手機民意調查，結果顯示，不論市話或手機調查，均有超過六十％受訪者反對重機上國道、廿五％「有條件贊成」。高公局代理局長彭煥儒表示，若日後有社會各界對政策具有高度共識，且獲得地方政府支持，再規劃合適的國道路段試辦。

僅25％贊成有條件開放

交通部二○一一年修正「道路交通管理處罰條例」，允許五五○CC以上大型重型機車，可依高公局公告特定路段、時段，得行駛國道，但高公局至今僅在部分路段試辦，重機團體多次集結抗議爭取路權。

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根據此次調查結果，市內電話調查結果有九．三％「贊成全面開放」，廿五％「贊成有條件開放」，六十．九％「不贊成開放」；「行動電話調查」有十．二％「贊成全面開放」，廿四．二％「贊成有條件開放」，六十一．五％「不贊成開放」；「雙底冊調查合併」結果有十．三％「贊成全面開放」，廿四．五％「贊成有條件開放」，六十．七％「不贊成開放」。

調查數據顯示，「不贊成開放」五五○CC以上大型重型機車行駛國道高速公路的原因，集中在「騎士不遵守交通規則任意超車及鑽縫隙，易發生危險，且會造成汽車駕駛員不安或失常」，比率約在四十八．四％到五十一．二％。

贊成「限定路段行駛」的受訪者，在東西向國道方面，多以「開放行駛國道六號橫向國道」比率較高，約在四十六．三％到五十三．三％；南北向國道方面，也都以「開放行駛國道三號南部車流量較低之部分路段」比率較高，約在四十三．二％到五十二．三％。

彭煥儒說明，這次調查顯示，仍有六成民眾不贊成開放大重機行駛高速公路，相關調查結果與歷年相近，日後若社會各界對政策具有高度共識，且獲得地方政府支持，再規劃合適的國道路段試辦。

這項調查由全國公信力民意調查公司在今年三月十一日到三月廿一日執行調查，「市內電話調查」與「行動電話調查」的「雙底冊調查合併」的有效樣本共二二九二份，在九十五％信心水準下，抽樣誤差約為正負二個百分點。

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