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    首頁　>　生活

    北市永康街徒步區 擬延長試辦遇阻力

    2025/07/02 05:30

    居民因生活不便表示不滿 交通局︰持續溝通

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安以國外經驗在中山區南西商圈、大安區永康街封街，試辦行人徒步區，觀光客反應不錯，在地居民反彈卻不小；蔣萬安六月在議會表示，正在盤點改進，包括暑假期間若可以，會延長試辦，但隨著暑假到來，卻未看到動靜。交通局昨表示仍持續與地方溝通，顯示阻力不小。朝野議員均認為，永康街經驗會影響其他地區行人徒步區的設置，要充分溝通，因地制宜尋求最佳解方。

    王閔生︰若還要試辦 應先取得共識

    市府五、六月在永康街試辦為期一個月的「人本城市假日漫步區」，觀光客反應好，居民卻因造成生活不便相當不滿，反對常態設置擾民，甚至揚言若繼續推動，不排除舉白布條抗議。轄區議員王閔生指出，若還要試辦，應先取得共識，目前並未聽說暑假要續辦。

    南西商圈若續推 柳采葳︰要循序漸進

    中山區南西商圈的南京西路廿三巷、廿五巷，鄰近捷運中山站，今年三月也曾短暫封街二．五小時試辦徒步區，當時居民批評事前未充分溝通、配套措施不足。議員柳采葳說，若南西商圈要續推，永康街的經驗一定會影響，但也不是不能做，重點是要跟在地居民溝通，以「試辦」循序漸進調整，至少不能造成居民生活不便，否則容易引起反彈。

    民眾黨議員陳宥丞爭取在信義商圈松壽路廿巷增設示範行人徒步區，蔣萬安允諾評估。陳宥丞認為，政策剛開始推行，需要花許多溝通成本，尊重不同看法，以前推YouBike設站也曾遇到反對，如今大家搶著騎。

    松壽路20巷 交通局︰無法設徒步區

    交通局綜合規劃科長黃皇嘉坦言，南西商圈、永康街遇到的情形雷同，實施後影響地方住戶出入，目前持續和地方溝通，也希望由下而上發起並推動，政府機關配合執行。至於松壽路廿巷屬貨物進出的後場動線，無法設置徒步區，傾向由警察、義交協助疏導人車交織的問題。

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