暑假台中機場熱絡 出國增多

2025/07/02 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕放暑假囉！七月一日國中小正式放暑假，台中機場出國人潮有些微增加趨勢。星宇航空指出，昨日台中飛神戶、澳門跟富國島航班都有約九成滿。另外，台灣虎航一日復航台中飛濟州島，昨日清晨航班出發，搭載不少親子客快樂出遊。

台中國際機場航線已開航及即將開航，目前共計廿四條航線，台中機場昨日起飛國際航班有十八班。各大學上個月下旬陸續放暑假，出國人數逐日增加，隨著國中小暑假開始，昨日台中機場國際線與國內線陸續出現人潮，國內線以飛澎湖航班最受歡迎，班班滿載，國際線各航班也出現搭機人潮。

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星宇航空昨日暑假七月首日，從台中起飛航線有神戶、富國島、澳門、沖繩等航班，皆有八、九成滿，暑假旅客有些微增加。另外，虎航台中—濟州復航首日，因先前促銷一波，票價相當親民，吸引暑假親子遊客飛韓國享受海島風情。大韓航空指出，台中飛仁川每天皆有班次飛航，七月載客率相當不錯。

台中機場主任張瑞澍表示，台中機場近期載客量漸增，目前機場規模容量尚能負荷，針對航班與乘客增加，出入境動線部分也有改善調整，加速通關時間，昨日暑假首日遊客出入境動線順暢，並未出現壅塞亂象。

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