台中好孕專車補助上路 首日54人次申請

台中市好孕專車上路，補助孕媽咪搭車外出產檢等。（市府提供）

2025/07/02 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「好孕專車」孕婦乘車補助七月一日正式上路，每趟最高二百元的乘車補助，首日有一七八三人有搭車資格，但僅五十四人次申請搭乘小黃外出，社會局指出，應與補助可以用到產後六個月，孕婦不急著在剛開放就使用所致；台中市議員張芬郁與謝家宜則建議，社會局儘速評估是否宣傳不足及叫車不易，及時滾動檢討，讓更多孕婦受惠政策美意。

台中市從七月一日起開辦「好孕專車」，只要設籍台中市孕婦、或是配偶設籍台中市的非本國籍孕婦均適用，每次懷孕可申請共六千元乘車補助金，每趟最高補助二百元，可用卅趟次；預計今年有一萬一千二百名孕媽咪受惠。

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200元30趟 補助到產後6個月

昨日新政策上路，台中市長盧秀燕指出，截至昨日已有二千零四十八名孕婦申請「好孕專車」資格，社會局指出，經審核後有一七八三人昨起就能使用乘車補助福利，新政策上路首日統計到昨日下午五點，共有五十四人次申請搭車。

包括張芬郁與謝家宜對於好孕專車上路首日僅五十四人次搭車認為使用數字差強人意，提醒社會局應儘速了解是否宣傳不足，或是叫車不易，以利及時滾動檢討，讓更多孕婦能受惠政策美意。

社會局指出，為讓孕媽咪方便叫車，全市已有十一家車隊共五三五三輛計程車加入服務，評估應與補助可以用到產後六個月，孕婦不急著在剛開放就使用所致。

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