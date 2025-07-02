（台中）提高學生游泳合格率 目標明年50％

台中市已有八成國中小學推游泳課，讓七萬五千名學生學游泳。（市府提供）

2025/07/02 05:30

目前8成國中小有課 檢測過關45％ 200多校僅9校有泳池

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市目前約有八成國中小學、二百餘校、七萬五千餘名學生上游泳課，學生游泳與自救能力檢測合格率四十五％，考量暑假到，炎炎夏日民眾戲水活動增加，顧及學生戲水安全，台中市長盧秀燕緊盯學生檢測合格率，昨指示教育局明年須達到五成合格率，另因目前全市僅九校設有游泳池，也將優先盤點空間較充裕的偏鄉學校設置游泳池以利提升游泳教育。

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盤點空間充裕偏校 優先設泳池

台中市議員張芬郁與林德宇均認為，學校推動游泳教學就應確實設定教學目標，而非只讓學生「玩水」、流於形式，對於盧秀燕在任期最後一年終於正視游泳教學成效時猶未晚，促應及時提升游泳教育成效，確保學生具備自救能力；林德宇另建議，盧秀燕任期已近尾聲，興建游泳池須有包括後續管理維護甚至救生員人力配置等配套妥善規劃下推動，以利游泳教育永續發展。

議員籲規劃維管、救生員人力

台中市教育局長蔣偉民昨指出，目前全市公私立泳池共六十七座，除九校自設有泳池外，無泳池學校則補助交通車經費到車程十五分鐘內的鄰近泳池上課，目前全市有約八成、逾二百所國中小學申請游泳課程、七萬五千餘名學生上游泳課，到今年約有四十五％學生達到國小前進十五公尺、換氣三次，國中前進廿五公尺、換氣五次的游泳與自救能力指標。

不只玩水 要求有自救能力

不過，盧秀燕認為學生的游泳與自救合格率應再上升，要求教育局訂檢討計畫，她並訂出明年合格率須達到五成，後續並逐年提升，以提升學生游泳自救能力；因全市僅有九校自設游泳池，盧秀燕說，已逐步幫忙學校建置活動中心（禮堂），下一步盼能協助學校建置游泳池，考量市區學校受限空間及校地未必有地可增建游泳池，已請教育局優先盤點偏鄉學校興建游泳池，協助提升游泳教育。

蔣偉民指出，已往游泳教學主要以鼓勵學生學習興趣為主，未把通過檢測設為主要目標，以免造成學習壓力，未來會請推動游泳教育的學校多方鼓勵學生挑戰檢測合格，提升游泳及自救檢測合格率。

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