暑期遊桃園觀光工廠 享限定優惠

經發局長張誠（前排左五）與觀光工廠、旅宿業者宣布，「觀光工廠夏日遊樂園」活動開跑。 （記者鄭淑婷攝）

2025/07/02 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕迎接旅遊旺季，桃園市政府經濟發展局整合桃園市觀光工廠，推出「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題活動，三大亮點涵蓋觀光工廠暑期限定優惠、十五條主題式觀光遊程及旅宿合作方案，相關活動資訊可至市府經發局臉書粉絲專頁或至各觀光工廠官網查詢。

經發局長張誠昨與觀光工廠、旅宿業者共同宣布暑期主題活動開跑。經發局指出，即起至八月底，全市十五家觀光工廠推出多樣優惠，其中，七七巧克力共和國、祥儀機器人夢工廠、郭元益糕餅博物館推出三館聯票，讓遊客以超值價格一次暢遊三大人氣場館，還可獲得聯票限定好禮、課程折扣。

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經發局說，活動第二大亮點，為與旅行業者合作規劃十五條主題遊程，以觀光工廠為核心串聯全市四十個景點及場域，如忠貞市場、大溪老街、馬祖新村、永安漁港等，打造各具特色的一日遊小旅行。

此外，為提供旅客一站式服務，經發局也促成觀光工廠與旅宿業者合作，推出觀光工廠與旅宿包套專案，住都大飯店與祥儀機器人夢工廠的「親子兩大一小住房專案」，入住親子主題套房即享早餐、雙人茶點與工廠貴賓券；喜來登酒店與金格卡司．蒂菈樂園及國巨洋傘文創園區，分別推出「兩天一夜、來去觀光工廠小旅行」，結合住宿、DIY課程及專屬伴手禮，帶領遊客深入認識糕餅文化與洋傘工藝。

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