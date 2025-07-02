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    桃園蓮花季開幕 5大美拍裝置藝術

    桃園蓮花季開幕，蓮花漸盛開。（記者余瑞仁攝）

    桃園蓮花季開幕，蓮花漸盛開。（記者余瑞仁攝）

    2025/07/02 05:30

    觀音蓮花園休閒農業區賞蓮 可串連精彩海岸線遊程

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕「2025桃園蓮花季」昨揭幕，活動以「蓮饗樂園」為主題，現場布置五大美拍裝置藝術、安排十四場特色活動，主題裝置藝術「桃園好農頂瓜呱」與「臺北赤蛙魯啦啦」，巧妙結合保育類動物臺北赤蛙與蓮蓬意象相當吸睛，同時規劃適合親子參與遊程，提供寓教於樂的休憩服務，歡迎市民前來觀音蓮花園休閒農業區賞蓮、串連精彩的海岸線遊程。

    14場特色活動 適合親子旅遊

    市府農業局表示，今年桃園蓮花季以「蓮饗樂園」為主題，融合永續發展、生態教育、文化探索與慢食體驗，規劃五大美拍裝置藝術、十四場特色活動，還有超過十家農場提供的DIY體驗。活動自即日起至八月十七日，期間每週安排精彩節目，歡迎民眾造訪感受蓮花之美，探索桃園觀音在地獨特的文化與美食饗宴。

    副市長蘇俊賓出席開幕記者會表示，桃園蓮花季已舉辦廿七年，是桃園觀光盛事，更是環境教育與食農教育的絕佳場域。他說，去年七月曾造訪觀音蓮花園區，將美麗的蓮蓬與蓮子手繪作成桃園特色農產品月曆，呼應桃園蓮花季每逢七月熱鬧展開，歡迎大小遊客前來欣賞遊玩。

    農業局說，蓮花季同時推出專屬集章活動，只要下載並註冊「桃園市市民卡APP」，活動期間假日搭乘專屬接駁車前往指定農場遊玩，即可參加集章，並可於主會場兌換五十元折價券。

    假日每30分鐘 一班免費接駁車

    活動期間逢假日上午九點至下午五點半，提供每卅分鐘一班免費接駁車服務；自行開車旅客可將車輛停放於觀音區金華路公埤旁停車場。更多活動資訊可洽觀音區蓮花園休閒農業區臉書粉絲專頁。

    桃園蓮花季開幕，裝置藝術「臺北赤蛙魯啦啦」吸睛。（新聞處提供）

    桃園蓮花季開幕，裝置藝術「臺北赤蛙魯啦啦」吸睛。（新聞處提供）

    桃園蓮花季開幕，裝置藝術「桃園好農頂瓜呱」吸睛。（記者余瑞仁攝）

    桃園蓮花季開幕，裝置藝術「桃園好農頂瓜呱」吸睛。（記者余瑞仁攝）

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