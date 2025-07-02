新北販售天燈須貼標章 每個20至30元

2025/07/02 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市平溪區天燈名聞遐邇，也衍生公共安全與環境污染問題，新北市議會昨通過「天燈永續發展自治條例」，未來販售天燈須貼專屬標章，標章收費作為天燈施放衍生的災害賠償等，區公所得派員稽查天燈是否黏貼標章，未黏貼、重複使用、偽造、變造標章者，可處一萬元以上十萬元以下罰鍰，公告實施後將有六個月宣導期。

經濟發展局長盛筱蓉說，天燈標章每個擬收廿至卅元，法案實施後會成立「天燈永續發展及基金管理會」，由委員討論訂定價格。

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新北天燈永續發展自治條例通過

市府提案指出，為保存天燈民俗文化、維持地方經濟，並加強管理天燈施放與環境生態，避免釀災及污染環境，立法收取天燈永續發展費、設立基金及管理會。

修法通過後，天燈販售業者應向管理會申請標章，並按標章數量繳費，黏貼於天燈明顯處，區公所得派員稽查，拒絕者可處三千元以上一萬元以下罰鍰，並得按次處罰；未黏貼、重複使用、偽造、變造標章者，可處一萬元以上十萬元以下罰鍰，並需補繳費用。

未貼或偽變造 最重罰10萬

盛筱蓉表示，自治條例實施後將有六個月的宣導期，但偽造、變造標章罰則不予緩衝，從自治條例公布日起開罰。經發局統計，新北一年施放天燈數約三十萬個。

此外，新北市接管率提升，八里污水處理廠對周遭居住環境影響已經不同，市議會昨也三讀通過修正「公共污水處理廠回饋金自治條例」第四條，將回饋金從六個級距調整為五個，並提升第五級級距金額，將增加市庫支出八八○萬元。

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