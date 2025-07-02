國道一號五股交流道北出匝道 10月提前通車

國道一號五股交流道北出匝道工程，完工通車後將可與前往台65線車輛分流，減少壅塞。（記者蔡昀容攝）

2025/07/02 05:30

整體工程進度超前 未來可與前往台65線車輛分流 減少壅塞

〔記者蔡昀容、陳奕劭／綜合報導〕國道一號五股交流道交通量排名全台第五，每年約五千萬車次通過，現正進行「增設北入及北出匝道改善工程」。交通部長陳世凱昨前往視察，宣布北出匝道預計十月上旬提前完工通車，其餘工程則按原期程二○二七年十月前完工。北出匝道通車後，民眾可與前往台六十五線車輛分流，減少壅塞。

請繼續往下閱讀...

國一五股交流道北入及北出匝道工程耗資約卅六．八二億元，再加上北上主線拓寬改善、泰山轉接道至五股交流道交織改善等工程，總計畫經費四十六．五九億元，高公局負擔九成，其餘由地方自籌。整體施工進度逾六十四．一五％，超前約四．四四％。

五股、新泰地區主要交通軸線

陳世凱表示，各地工程因缺工人力吃緊，但在新北市民期盼之下，感謝高公局及營造商的努力，克服施工空間及動線有限，日夜努力趕工，工程進度超前，其中北出匝道可望今年十月上旬提前完成，其餘工程則按原期程二○二七年十月前完工。

改善交流道車輛交織問題

高速公路局長趙興華表示，國道一號五股交流道為五股、新莊及泰山地區主要交通軸線，且與台六十四線及台六十五線串聯，引入蘆洲、八里、三重、板橋及土城的部分車流，為大台北地區主要路網，這項工程可改善交流道車輛交織問題，利用新設匝道進行車輛分流，除大幅提升國道運轉效率外，也紓緩地方道路壅塞。

議員蔡淑君：改善交通地方樂見

工程完工後，使用新設北出匝道民眾可與前往台六十五線車輛分流，續行前往新莊、泰山地區，而新設北入匝道則可由台六十五線續行國一北上，不需與平面車輛匯流。

市議員蔡淑君表示，國道一號五股交流道車流平時總是塞成一團，若北出匝道順利提前於十月完工，將車流疏散大幅改善交通壅塞，對地方而言，是樂見其成的好消息，感謝施工團隊在大太陽底下賣力完成工程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法