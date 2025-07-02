《花蓮》染病恐倒塌 東華附小老鳳凰樹「畢業」

東華附小70歲鳳凰木病蟲害嚴重，樹幹中空腐菌侵襲，造成樹幹基部有一公尺大的空洞，校方昨雇用吊車將鳳凰木移除。（記者花孟璟攝）

2025/07/02 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一九四九年創校的國立東華附小，前身是花師附小，校園內一株七十歲老鳳凰木，每年畢業季節都會開滿一樹的火紅，送走一屆又一屆畢業生，因病蟲害嚴重造成樹幹中空可能倒塌，校方上月底替老樹舉辦「再見森之炎」歡送會，師生向鳳凰木爺爺道別、寫滿祝福卡片掛在老樹身上，昨天下午進行移除作業，師生都非常不捨。

這株基部樹徑超過兩公尺的老鳳凰木就在學校圍牆邊，也是全校唯一一株鳳凰木，經林試所專家估算年齡約六到七十歲，與學校同壽，雖然基部有一超過一公尺的中空樹洞，去年仍挺過康芮颱風侵襲沒有倒。

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東華附小校長鮑明鈞說，可能去年颱風元氣大傷，讓老樹病害加劇，三月曾會同林業試驗所樹醫師傅春旭到學校現勘，發現老鳳凰木除了白蟻侵蝕、小蠹蟲，樹幹中空部分也有腐菌侵蝕，木質部脆化隨時可能倒塌，原想替老樹做「拐杖」支架，但因太靠近圍牆腹地太小，沒有足夠空間施作支架，一旦倒塌恐有壓傷路人及學生風險，忍痛決定移除 。

昨天學校在老樹旁生態池畔舉行「向鳳凰樹說謝謝」活動，學生紛紛向老樹訴說不捨，一張張手寫的卡片就掛在樹爺爺身上，學生徐可芯說「每年都是您送學生畢業，今年換您畢業了，謝謝樹爺爺的陪伴」。

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