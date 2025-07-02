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    《花蓮》吉安北昌村分村 不影響7/26罷免投票

    花蓮縣吉安鄉北昌村內人口超過九千人，昨天七月一日正式分村掛門牌。（記者王錦義攝）

    花蓮縣吉安鄉北昌村內人口超過九千人，昨天七月一日正式分村掛門牌。（記者王錦義攝）

    2025/07/02 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉北昌村緊鄰花蓮市區，村內人口超過九千人，鄉公所推動分村計畫，調整後原北昌村七千人，新村「吉昌村」約一千七百人，昨天七月一日正式分村掛門牌。吉安鄉戶政事務所指出，村民即日起可到全縣戶政事務所換發身分證、戶口名簿，四、五日北昌活動中心也會辦理註記作業，若鄉親來不及換發身分證也不會影響廿六日投票權益。

    吉安鄉北昌村人去年開始推動分村工作，畫定新村範圍涵蓋建國路一段以南、和平路一段以北、花東鐵路以西、北安街以東，今年二月由村民投票決定新村村名「吉昌村」後，昨天正式分村。鄉長游淑貞與吉安鄉戶政事務所主任楊玉如等人，換上吉昌村第一面新門牌，象徵北昌村正式分出吉昌村，成為鄉內第十九村。

    游淑貞說，北昌村人口數過去勝過好幾個鄉鎮的人數，鄉公所這次運用民主機制啟動分村作業，讓被分村的村民自己投票選出新的村名；吉昌村從輕工業區轉型住一住宅區後，這半年來戶數增加六十戶，人口成長幾近百人，現在已達到七六三戶、一千七百多人。

    有村民憂心分村是否會影響廿六日投票權益，楊玉如強調，分村不會影響投票作業，民眾在換發身分證前，都可以拿原本的身分證到投開票所投票，分村後投開票所的位置可能會與以往不同，鄉親可能會跑錯，若擔心可打電話到戶政事務所詢問。

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