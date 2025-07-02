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    《花蓮》智能灌溉超省水 花蓮文旦無懼雨少

    文旦果園分區安裝智慧水表、電磁控制閥，省水又省工。（花蓮農改場提供）

    文旦果園分區安裝智慧水表、電磁控制閥，省水又省工。（花蓮農改場提供）

    2025/07/02 05:30

    輔導柚農運用探測儀、遠端遙控節約用水 促進花期集中、減少病蟲害

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮文旦面積超過八百公頃，今年因春季雨水不均造成著果不良，預估減產一到兩成。農業部花蓮農改場輔導文旦柚農，推廣智能灌溉系統及管理技術，副研究員劉啟祥說，過去兩年春雨期雨量都減少約三分之一，透過智能灌溉系統可以在水源有限下，節約灌溉水量還能促進花期集中、減少病蟲害！

    農改場辦數位轉型分享會 50農友交流

    農業部二○二二年起推廣農業數位工具導入輔導計畫，以補助農友應用雲市集農業館各種數位生產及行銷工具，花蓮農改場推廣文旦園智能灌溉，與瑞穗鄉百大青農李慎行的文旦果園合作，今年在李慎行的果園試辦智能灌溉管理的示範園區，獲得不錯成效。花蓮農改場昨在李慎行的果園舉辦數位轉型分享會，包括產銷班、農會及農友共五十人參加交流會。

    李慎行指出，果園內裝有氣象儀器，只要看手機就知道果園的田間氣象，土壤中也有探測儀可測知土壤含水量即時數據，如果發現土壤太乾，在家就能透過手機遠端遙控水源開關，土壤濕度夠就關閉，不會造成灌水過多浪費水。導入智能管理後讓他節省不少時間，每天巡果園時數從兩小時減少至卅分鐘；此外，他也透過農業部的雲市集將自己的食源縱谷品牌文旦、果乾上架台灣好農電商平台，多一個宅配訂購管道。

    精準灌溉用水省75％ 提升著果率

    專攻文旦的花蓮區農改場副研究員劉啟祥說，近年極端氣候影響，在文旦需要水分的春梢期，嫩芽開始生長萌發，卻有降雨不足的問題，尤其前年二○二三年 、去年二○二四年，相較之前平均雨量少了三分之一以上，造成文旦著果率降低，透過引進智能灌溉系統後，發現用水節省七十五％，灌溉效率精準，讓花期集中進而減少薊馬危害，提升著果率。

    農民參觀李慎行果園，認識文旦果園智能灌溉管理系統。（花蓮農改場提供）

    農民參觀李慎行果園，認識文旦果園智能灌溉管理系統。（花蓮農改場提供）

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