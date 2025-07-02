《宜蘭》五結防潮閘門興建中 汛期備48台抽水機

宜蘭五結防潮閘門目前工程進度超前逾5％，如期如質進行中。（宜蘭縣政府提供）

2025/07/02 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣五結防潮閘門去年二月開工，力拚二○二七年完工；今年防汛期將至，地方關心工程進度及因應。宜蘭縣政府表示，工程進度超前逾五％，如期如質進行中，目前已備妥四十八台大型移動式抽水機因應防汛期，全縣廿八座抽水站也整備完成。

進度超前逾5％ 拚2027年完工

縣政府向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，改善五結防潮閘門，總經費廿二．七億元，施作項目包含防潮閘門、新設碼頭、船行閘門、擋水閘版、新設管理橋及管理中心等，去年動工後，包括總統賴清德、行政院政務委員陳金德等人，均曾到場視察。

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縣府水利資源處長李岳儒指出，五結防潮閘門改建，將可提升冬山河防洪禦潮功能，對宜蘭整體治水計畫至關重要，目前施工進度卅二．三八％，比預定進度廿七．一七％超前，屆時完成後，將兼顧安全、觀光及生態功能。

全台最寬長跨度單層殼式閘門

他說，防潮閘門部分，將提高排洪閘門寬度至卅．五公尺，堪稱全台最寬的長跨度單層殼式閘門，另外也設置調節閘門的雙層殼式閘門，兼顧生態廊道，讓下游的洄游生物可以向上回溯。

李岳儒表示，改善防潮閘門並加高堤防、整建土堤後，預期可減少二四三公頃淹水面積，增加二一九萬立方公尺容洪空間，在外潮消退時，也能快速排除內水，防潮高度由二．一公尺提升至三公尺。

改善工程未完工前，因應今年防汛期，水資處表示，四月已召集相關單位進行會議準備，目前備妥四十八台大型移動式抽水機，另也協調完成全縣廿八座抽水站整備工作。

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