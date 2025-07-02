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    風城藝術節 連6個週六好戲連台

    新竹市風城藝術節，七月五日起六場好戲輪番上場。（記者洪美秀攝）

    新竹市風城藝術節，七月五日起六場好戲輪番上場。（記者洪美秀攝）

    2025/07/02 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市夏日藝文盛事「二○二五風城藝術節」五日起到八月九日，一連六個週六好戲連連。今年邀請舞鈴劇場、唐美雲歌仔戲團、金枝演社、明華園戲劇總團、大開劇團和紙風車劇團等表演團隊強強聯手，為民眾帶來連續精采好戲。昨由舞鈴劇場帶來精采演出搶先看，更請來小網紅「紅豆」與代理市長邱臣遠一起宣傳，邀市民來享受仲夏藝文饗宴。

    文化局表示，今年風城藝術節選定孔廟廣場、普天宮、香山天后宮、塹港富美宮、指澤宮、樹林頭公園等處演出，還有集章換點心活動，首場活動本週六晚上七點在孔廟廣場登場，邀請舞鈴劇場帶來VALO系列首部曲《阿米巴》，十二日晚上七點普天宮，由唐美雲歌仔戲團帶來《龍鳳情緣》，十九日晚上七點香山天后宮，由金枝演社帶來《可愛冤仇人》限定版，廿六日晚上七點塹港富美宮，由明華園戲劇總團帶來《蓬萊女神何仙姑傳奇》，八月二日晚上七點指澤宮，由大開劇團帶來《好久茶的祕密—日月特搜隊》，八月九日晚上七點樹林頭公園，由紙風車劇團壓軸帶來《紙風車的魔法書》。

    風城藝術節活動皆免費入場，參與活動可集當場次章戳一枚，無須連續場次累積任兩場次章戳，即可獲一張限量「點心券」，可到指定店家換取點心；另有「文化夜埕」市集，讓市民在炎炎夏日夜晚，享用冰品、涼飲與點心。

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