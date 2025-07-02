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    首頁　>　生活

    鄭正鈐三度告罷團 林志潔批騷擾

    2025/07/02 05:30

    〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐昨天在律師王耀星、新竹市議會國民黨團總召陳慶齡陪同下，到新竹地檢署按鈴遞狀，指控新竹市罷團豎立的大型看板內容不實，並對民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨竹市黨部主委施乃如、新竹雙罷發言人林志潔和罷團領銜人戴振博涉嫌加重誹謗、違反公職人員選罷法之意圖使人罷免通過罪提告。林志潔回擊稱，鄭正鈐已對罷團第三度提告，是騷擾一般民眾，浪費司法資源，應予譴責。

    鄭指控看板內容不實

    鄭正鈐說，新竹市的罷團也就是民進黨，在竹市街頭豎立多處大型看板上對他做很多不實指控，包含指他賣台亡國、刪減六二一二億總預算等，極盡造謠、抹黑、抹紅能事，因此透過按鈴控告還原真相，要讓市民了解。且看板出現柯建銘等人名字，到底誰去做看板？只要看板有出現的名字，他就先提告。

    林回擊看板早就下架

    林志潔回擊說，鄭正鈐對罷團第三度提告，在三階投票前，對已結束的二階，早就下架的看板提告，除騷擾罷團，恫嚇志工，看不出來有其他的作用。今年中央總預算遭刪凍，是我國史上最荒謬的一次預算審查，連提出刪減的藍白立委都搞不清楚亂刪了哪些，還有在主決議中胡亂凍結、亂附條件情況，鄭身為竹市立委，刪減園區經費，還好意思告罷團？鄭說他沒有親共賣台，則請他跟檢察官說明，不然就拿出和國台辦的微信通聯紀錄自清。

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