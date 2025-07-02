柯文哲賣農地獲利未捐公益 綠批詐騙

民眾黨前主席柯文哲的新竹農地出售疑獲利兩百多萬，但未捐市府做公益，民進黨新竹市議會黨團批說一套做一套的詐騙集團。 （記者洪美秀攝）

2025/07/02 05:30

議員轟說一套做一套 民眾黨︰當事人家庭統一說明

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲持有的新竹市隆恩段特農用地遭爆日前悄悄獲利了結，且據了解有兩百多萬差價獲利，柯文哲日前曾透過立委黃珊珊等人表達會捐出農地獲利差價給市政府做公益，但至今未捐，新竹市議會民進黨團昨抨擊柯文哲的土地正義是說一套做一套的詐騙集團，驗證柯文哲的炒地鍊金術，就是透過圈地、養地（收租、種芭樂樹）、套利，目的是要等頭前溪沿岸（竹科X二期）都市計畫變更，讓特農用地解套變建地。

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民眾黨稱柯帳戶被凍結 檢方打臉

市議員曾資程也批，民眾黨立院黨團主任陳智菡與民眾黨新竹黨部主委、市議員李國璋指柯文哲的帳戶被凍結，遭檢方發新聞稿打臉，去年也稱市立兒童醫院容積率有疑慮檢方不察，又遭檢方打臉已偵查終結查無不法，他批陳智菡與李國璋造謠成性，為炒作話題誤導輿論與大眾，是否應向市民道歉？

李國璋回應，關於柯文哲帳戶有沒有被凍結，他的認知是「以為」他們夫妻的帳戶被凍結，可能實際上不是這樣，「就是我們的誤解」，另土地買賣純屬個人行為，不予評論柯文哲農地一事，應尊重個人隱私。至於農地賣出的價錢跟買方都有資料可查，也不是什麼秘密。對柯文哲承諾所得增加部分要捐出來做社會公益，則應由當事人家庭統一說明，不能由他們越俎代庖做決定或宣布。

議員質疑竹市府寬容違法炒地

市議員楊玲宜稱，柯文哲競選政見聲稱要保護農地、守護居住正義，實為騙局一場。而涉貪停職的市長高虹安，遇到柯文哲農地違法使用、被挖出鋼筋、紅磚等廢棄物，不但未開罰，還稱一切依法行政，極度寬容柯文哲的違法炒地行徑，甚至為確保加速頭前溪沿岸地區（竹科X二期）都市計畫變更，讓柯文哲農地解套變建地，透過自家民眾黨立委向內政部、向國土署施壓。

楊玲宜質疑，民眾黨前後任黨主席，柯文哲與黃國昌不是農地違法使用，就是佔用國有地作停車場謀取暴利，高虹安為此大開加速都更大門，這就是民眾黨說謊成性的一貫作風，籲市民投下同意罷免，讓新竹重開機。市府截稿前對此暫無回應。

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