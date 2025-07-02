苗縣府科長墜樓亡 鍾東錦︰調查霸凌

2025/07/02 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府五十七歲黃姓科長，上月廿六日凌晨被發現倒臥於縣府第一辦公大樓後方無障礙坡道死亡，苗栗檢警相驗研判從高處墜落，家屬對死因無意見；惟黃姓科長甫接科長不到三個月，原因疑是業務繁忙，工作壓力大，但黃男的死因最近引發外界議論，質疑是被職場霸凌；苗栗縣長鍾東錦昨在縣務會議表示，既然外界及縣府內部有其他雜音，將通盤啟動職場霸凌調查。

黃姓科長選擇在自己的工作場所墜樓，箇中原因，引發外界及不少縣府員工在網路上議論，有員工甚至直指是黃姓科長的直屬處長，有職場霸凌之嫌，還有員工也指在工作上被長官霸凌。

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此案，也讓該處長承受很大的壓力，已口頭向鍾東錦提出請辭。但鍾東錦認為，這名處長初步調查並無過錯，且目前無適當的接替人選，現階段也不宜談請辭之事，並未應允。

調查委員外聘 2個月內要有結果

鍾東錦昨在縣務會議中指出，針對黃姓科長的死因，苗栗檢方認為沒有他殺的嫌疑，也已結案，但覺得縣府內部有調查的必要，也不是光此個案，因縣府內還有其他雜音，將啟動通盤的職場霸凌調查，因涉府內調查，三名調查委員都必須外聘，並依規定二個月內要有結果，也希望縣府員工在職場上若有不平可盡速申訴，身分絕對保密。

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