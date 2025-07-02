斥資6千萬 苗縣5大漁港航道清淤

通霄、苑裡多處漁港兩年未清淤影響漁船通行，漁民盼改善。（苗縣議員周玉滿提供）

2025/07/02 05:30

漁民陳情航道變窄難行

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西岸海岸線長達五十公里，沿線有龍鳳、外埔、通霄、苑港、苑裡等漁港，出海捕魚為不少家庭的經濟來源。由於苗栗縣漁港主要屬於潮汐港，因潮汐作用導致航道積沙，加上冬季東北風強勁、上游河川、溪流夾帶泥沙出海等因素影響，苗栗縣議員周玉滿接獲漁民陳情，指通霄鎮、苑裡鎮主要漁港航道二年多未清淤，影響漁民出入安全。

最慢9月底清除完成

苗栗縣政府農業處漁業科表示，已獲得中央補助經費，加上縣府自籌款共六千多萬元將針對縣內龍鳳、外埔、通霄、苑港、苑裡五大漁港航道清淤，保障漁民出入捕魚安全，估計最慢九月底會將航道積沙清除完成。而苑裡、通霄地區因漂沙現象嚴重，導致航道淤積較明顯。

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由於苗栗縣主要漁港為潮汐港，潮汐來回之間海水流動間會攪動泥沙，一旦海水流速變慢，容易導致積沙；冬季時強勁的東北季風不停地吹襲，向來為漁港設施的重要損壞者，其所夾帶風沙也容易導致航道沙石沉積；另外，漁港上游的溪流也容易夾著泥沙出海，同樣是造成漁港積沙主因。

周玉滿指出，通霄、苑裡是苗栗縣重要漁業基地，不過區域內漁港航道因為尚未清淤，導致航道變窄，出入不易；且通霄、苑裡地區漁民出海主要使用膠筏，形成漁船進出緊貼消波塊狀況，一旦遇上風浪漁船容易擦撞消波塊，可以說「漁民天天在冒風險」。

通苑區漁會總幹事楊資暖表示，目前通霄漁港航道積沙狀況尚不若苑裡、苑港漁港嚴重，且漁汛期將於十月開始，漁民將頻繁出海捕魚，盼早日清理航道，保障漁民安全。

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