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    暑假親子自駕遊 嘉義推20條遊程

    民眾可到咩咩上樹萌寵樂園餵食動物。（記者林宜樟攝）

    民眾可到咩咩上樹萌寵樂園餵食動物。（記者林宜樟攝）

    2025/07/02 05:30

    讓孩子化身小小職人 體驗6大特色旅遊

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕暑假到來，嘉義縣政府推親子旅遊，昨公布可愛萌寵、部落探險、田園農夫、生態探索、創意手作及鐵道六大主題共二十條遊程，邀請親子同遊嘉義縣，深入體驗在地特色，遊客完成指定活動還可抽手機iPhone 16等大獎。

    包括萌寵、部落探險及鐵道等

    縣府昨邀藝人白家綺、吳東諺夫妻檔帶著兒女分享親子玩法，縣長翁章梁介紹嘉義縣景點；翁章梁說，縣府文化觀光局去年推出「嘉義縣．親子旅」官網，提供兩百多項行程，今年結合親子體驗、景點、觀光工廠串聯成自駕遊路線，總共規劃二十條「小職人遊程」路線，讓孩子化身成為小小職人，體驗特色旅遊。

    縣府文觀局邀請二十組親子網紅將遊程拍成短影音，開箱親子旅遊玩法，如動物保育員體驗可到太保市咩咩上樹萌寵樂園餵食動物，田園小農夫體驗可到水上鄉豐碩果園採果，生態觀察家可到布袋鎮海上巴士探索鱟的生態。

    8/31前完成指定活動可抽獎

    縣府文觀局表示，親子自行安排遊程，八月三十一日前在文觀局官方臉書指定貼文下方留言區上傳體驗照片及完成指定留言，可抽iPhone 16、萬元禮券及親子遊程體驗券等，總價值超過十萬元。

    縣府也推出「嘉義縣好玩卡」提供限量折扣優惠，有太平雲梯、佐登妮絲城堡、蓋婭莊園、板陶窯、咩咩上樹萌寵樂園等熱門景點門票，即日起輸入優惠碼CYPASS50，可折五十元，限量一千組；民眾可上「嘉義縣．親子旅」官網、「嘉義縣好玩卡」官網查詢，或加入「慢遊嘉義」LINE官方帳號（@chiayitravel）掌握旅遊資訊及優惠。

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