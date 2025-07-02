高鐵嘉義站前招商 最長年限達70年

鄰近嘉義科學園區的高鐵嘉義站，站前土地進行開發招商。（記者林宜樟攝）

2025/07/02 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部鐵道局進行「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案」前天公告招商，由於此筆土地已是第三次招商，為吸引投資人參與投資，鐵道局將開發經營年期從原本的三十年延長至五十年，得優先續約一次，續約期間最長以二十年為上限，最長可達七十年，開發期程從五年延長到七年，希望透過優惠條件吸引企業參與投資。

開發期程延長到7年 增企業投資誘因

開發案基地位於高鐵嘉義車站前方特定區事業發展用地，在Outlet華泰名品城預定地東側，離嘉義科學園區及嘉義縣政府約三公里，地理位置優越，面積約五．四二公頃，建蔽率七十％，供附屬事業使用的最大樓地板面積為八六九五八平方公尺，以設定地上權方式開發經營。

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鐵道局產管開發組長周良惠表示，經訪查業界，此案開發基地面積大，有一定的經營規模，必須有長年期經營時間，因此採五十年加續約二十年辦理；鐵道局已有多個高鐵站前開發案經驗，因開發需各項行政審議程序如都市設計、交通及環境影響審議等，加上近年缺工缺料，為讓廠商有合理開發期程，從原本的五年調整為七年，完成建物總樓地板面積至少應達二萬四千平方公尺（約七二六○坪）。

周良惠表示，此案開發經營契約及設定地上權契約約定計收土地租金及權利金，會考量市場情況，提供優惠價格，吸引廠商投資，歡迎國內外企業以單一公司或企業聯盟方式申請參與，申請時間至十月二十九日。

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