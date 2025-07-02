褒忠鄉長陳建名職場霸凌案 移交監院

2025/07/02 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨籍雲林縣褒忠鄉長陳建名被公所職員申訴涉嫌職場霸凌，包括要求去公墓打掃、拍照墓碑、拒絕商調等七項行為，雲林縣政府召開「職場霸凌申訴處理評議委員會」（簡稱申評會），並組成專案小組調查，確定陳建名職場霸凌案成立，全案移交監察院審查。陳建名回應說，一切依法行政，相信監察院會做最公正的處理。

申訴人原為褒忠鄉長公所八職等課長，雲林縣府表示，申評會認定陳建名霸凌屬實有六項，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、至八個公墓拍照墓碑、拒絕商調、意圖一事二罰、要求降調為一職等書記、限制在鄉公所三樓禮堂不准吹冷氣及與他人交談。

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縣府指出，這六項霸凌非單一事件，具有持續性，且對申訴人有明顯直接或間接行為故意，已構成「藉由權力濫用與不公平之處罰，為冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱之行為」。

縣府表示，全案事涉鄉鎮市長職場霸凌案件，依地制法第八十四條、公務員懲戒法第二條第一項及第廿四條第一項等相關規定，移送監察院審查。

陳建名回應指出，申訴人在刑事案件承認有登載不實情形且法院判決有罪。縣府在人事管理和霸凌之間做了最糟糕的判斷跟選擇，相信監察院會做最公正的處理。

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