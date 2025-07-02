「雲林拔釘」連署：讓丁學忠改當總鋪師

民進黨嘉義市議員林煒軒錄製電話語音，透過市話為立委罷免選區選情衝刺。（記者王善嬿攝）

2025/07/02 05:30

水林總部成立 發起「同意吃麻油雞大聯盟」 支持讓丁離開立法院

〔記者黃淑莉、王善嬿／綜合報導〕罷免國民黨籍雲林縣第一選區立委丁學忠的罷團「雲林拔釘」昨日成立水林競選總部，並公布接下來「三天一小拔、五天一大拔」的各式拔釘行動，另現場分送志工燉煮的麻油雞。志工露西歸表示，丁學忠曾在社群媒體秀廚藝，希望雲林鄉親七月廿六日投下同意罷免票，支持丁回鄉當總鋪師。

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加強宣傳海線民眾 7/26投下同意票

罷團水林總部位在水林鬧區，昨天開幕志工手捧「拔釘之神」雕像，高喊「進喔進喔」，恭迎拔釘之神入駐總部內的「慧成宮」（會成功）。露西歸指出，水林總部成立除展現鄉親熱烈支持，也代表宣傳規模邁入新里程碑，接下來將在各鄉鎮百花齊放連續宣傳，並攜手斗六「圓仔花人民會館」，讓在山線工作的海線民眾也能收到罷團的訊息，並在七月廿六日回到海線投下同意罷免票。

水林總部開幕現場除送麻油雞，同時也有「同意吃麻油雞大聯盟」連署，露西歸表示，雲林縣長張麗善日前發起「不同意罷免大聯盟」連署書，罷團也在現場擺放連署書，邀請簽署連署書，支持讓丁學忠離開立法院。

5、12日多個罷團到雲林戰車掃街

罷團接下來將響應「護國大遶境」全國串聯行動，四日前往花蓮參加誓師大會，九日在雲林接待全台護國香燈腳，共同為罷免行動集氣，及展開「雲海大車掃」行動，五日、十二日邀請高雄立委黃捷、賴瑞隆，高雄wecare發起人尹立、議員黃彥毓，串連多個罷免團隊到雲林進行戰車掃街。

丁學忠昨天回應表示，他煮的是燒酒雞真的很好吃，想吃我可以煮給罷團吃，也許吃完之後他們想法會改變，覺得這個世界很美好。

嘉市議員電話錄音助攻大罷免

另外，嘉義市雖不是罷免選區，民進黨嘉義市議員林煒軒錄製電話語音，透過中華電信市話拜票，請嘉義市鄉親向住在罷免選區親友拉票，而民進黨中央黨部大罷免宣傳車隊將於七月七日下午四點半到嘉義市區大掃街，車隊預計自嘉義市王靈宮五顯帝廟出發，途經忠孝路、博愛路二段、中山路中央噴水圓環、忠孝路，終點站為大寶鎮社區。（相關新聞刊A3）

雲林罷團成立水林罷免總部。（記者黃淑莉攝）

雲林罷團水林總部成立特別分送麻油雞揶揄丁學忠。（記者黃淑莉攝）

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