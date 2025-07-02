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    首頁　>　生活

    彰投防空演習 15日人車管制

    2025/07/02 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕今年中部五縣市城鎮韌性（防空）演習（昔稱為「萬安演習」）將在七月十五日登場，由於在網路上盛傳，今年防空演習時間從下午一點半到三點，並非往常的卅分鐘；彰化縣警局昨對此指出，防空演習仍為卅分鐘，屆時下午一點半將進行人、車管制，二點解除防空警報後，將進行為時一小時的毒化物外洩、傷患救護、救濟站開設等演練，全部時程加起來就是一個半小時。

    根據政府單位今年演習規劃，中部地區（第五作戰區）城鎮韌性演習時程為七月十五日，參與演習的縣市有台中市、嘉義市、彰化縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣、雲林縣等七縣市，但在網路上盛傳，今年的防空演習時間特別長，不再是往常的卅分鐘，而且增加到一個半小時。引起不少人的討論。

    彰縣警局說，十五日下午一點半發放空襲警報，車輛停駛、人員就近疏散，民宅燈火、門窗管制，縣長王惠美與統裁官將至和美鎮視導相關演練；下午二點空襲警報解除後，人車恢復通行，接著他們將繼續至彰濱工業區視導「飛彈襲擊廠房倒塌及毒化物外洩救援演練」，然後再到和美高中視導「急救站傷患醫療演練」、「救濟站災民收容演練」。

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