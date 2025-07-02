台灣設計展10月彰化登場 聶永真操刀主視覺

今年台灣設計展在彰化，以彰化百工百業與景觀產業的副視覺卅六個半抽象符號全亮相。圖中N是代表彰化人身分證開頭的英文字母。（取自台灣設計展臉書）

2025/07/02 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕首次公開亮相！台灣設計展將於十月在彰化登場，由超人氣設計師聶永真操刀「彰化行(((CHANGHUA)))」主視覺，昨天完整公開，而像迷因般的卅六個副視覺半抽象幾何符號，則是代表彰化的特色產業，以及在地獨特的文化景觀！

策展主題「彰化行」 拆解「行」設計

今年台灣設計展的策展主題是「彰化行」，昨天在彰化藝術館一次完整公開主視覺、副視覺與主代表色。聶永真表示，他把今年主題「彰化行」的「行」，拆解成左右兩半，各變成三個括號，再把代表彰化百工百業，還有文化景觀特色，全轉化成三組共卅六個半抽象幾何符號，主代表色則以藍綠、橙紅與金色漸層，傳達海天交界與信仰的人文底蘊，他表示，透過探索彰化，也越發現彰化的魅力無窮。

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副視覺迷因般36符號 話題十足

而這次討論度最高的是卅六個副視覺迷因般的符號，有螺絲、螺帽、交通工具零組件來代表彰化五金產業，有大佛、扇形車庫、半邊井的觀光地標；也有麵線、肉圓的彰化小吃，還有獨步全台的花卉苗木產業的花序、花蕊、苗圃與溫室；還有英文字母「N」，這是大多數彰化人身分證開頭的英文字母。

縣長王惠美表示，這次的策展主題是「彰化行」，「行」字是破音字，可以念「行」人的「行」，也可以念「行」業的「行」，希望透過設計來改變彰化，讓「代工彰化」轉變為「品牌彰化」，也希望全民都能來在今年十月來一趟彰化行，透過設計來認識彰化產業與文化的故事。

台灣設計研究院院長張基義表示，台灣設計展終於來到彰化，設計具有強大的力量，可以改變城市風景、融入城市治理的力量。尤其彰化這次分成彰化市、鹿港，加上彰南等三大展區，將從空間導入設計，產業注入創新，產品得到升級，讓彰化的產業硬實力讓全世界都看到。

縣府表示，這次的主視覺找來聶永真，主要是透過台灣設計研究院的牽線，希望透過年輕活力的全新設計理念，為彰化城市、空間與產業，帶來充滿新意的美學與設計。

由聶永真操刀的主視覺首次亮相。（取自台灣設計展臉書）

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