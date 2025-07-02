玉山獼猴母攜幼 非親生也視如己出

玉山塔塔加園區台灣獼猴繁殖季，今年共有6隻幼猴，數量之多歷年罕有。（玉管處提供）

2025/07/02 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區近期常有母猴帶著初生幼猴出沒甚至出現「一母二幼」，疑似園區罕見的獼猴「雙胞胎」，惟經玉山國家公園管理處深入觀察，才發現是母猴間多有親戚關係，有時照顧自己的幼猴，也會看顧其他幼猴，才會出現如同照顧「雙胞胎」的景象。

玉管處表示，最近正值塔塔加台灣獼猴繁殖季，統計今年共有六隻初生獼猴，數量之多歷年罕有，嬌小幼猴有著大眼睛，相當可愛，母猴則是整天陪著小猴，哺乳、理毛，照顧有加。

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但最近卻出現一隻母猴帶著兩隻幼猴的「一母二幼」情景，當母猴餵奶時，身邊還緊靠著另一隻幼猴，猶如在照顧「雙胞胎」，但園區以往未曾有獼猴「雙胞胎」的情況，經過進一步觀察，才發現是因母猴之間多半有親屬關係，有時也會幫忙照顧其他幼猴，才會出現「雙胞胎猴」的有趣畫面。

玉管處也說，暑假開跑，上山遊客增多，民眾若巧遇幼猴，切勿因其可愛就靠近接觸，由於猴群與母猴對幼猴都是呵護備至，一旦發現幼猴可能有外人接近或外力威脅，就會群起挺身保護，民眾遇到猴群務必保持距離，食物也要包好、不要露白，避免吸引猴群，以降低人猴衝突。（玉管處提供）

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