「榮生會」護溪升級 南投清水溝溪畔花瀑吸睛

現年七十三歲的陳炳煌於四年前在河岸種植麝香木及九重葛。（記者劉濱銓攝）

2025/07/02 05:30

記者劉濱銓／專題報導

南投鹿谷鄉清水溝溪畔，原本是條不起眼的鄉間堤防，近年在護溪團體「榮生會」的養護下，沿著河岸盛開的粉紫色麝香木花瀑，已成爆紅花道，花季吸引大量人潮，帶動農村經濟，而少校退休、被喻為「綠手指」的陳炳煌，即是這處花道「綠色奇蹟」的幕後推手。

鹿谷偏鄉 因花道而遠近馳名

清水溝溪位在鹿谷邊陲，以往默默無聞的溪流，近幾年來卻因盛開的麝香木，吸引旅遊團造訪，為寧靜村落注入活水，成為頗具名氣的網美景點。

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4年前植栽有成 河岸成親水區

現年七十三歲的陳炳煌，十多年前投入「榮生會」的清水溝溪魚蝦巡護，起初只是單純除草、撿垃圾，但他憑藉對園藝的興趣，自行培育、嫁接多種植栽，並於四年前在河岸種植麝香木及九重葛，每天有空就在花道修枝、整理環境，默默耕耘讓土地開出綠意生機，每逢花季都能形成壯觀花瀑。

這幾年經遊客口耳相傳，花道每逢春天總是遊人如織，像今年花期長達五十天，只有一天沒有遊覽車到訪，其餘天天都有旅行團報到，讓花道熱鬧非凡。

人潮帶來商機 小農聚集成市集

由於花道是免費參觀，大量人潮也帶來商機，讓在地小農得以販售自產竹筍、瓜果農產，就連鄰近集集、水里、竹山鎮，都有農家到此賣水果、做生意，成為熱絡市集。

水利署第四河川分署表示，榮生會是清水溝溪績優認養單位，連續多年獲得水利署頒獎表揚，早在二○一一年推動河川社區認養時，榮生會就率先參與養護，之後河道設施整建時，也設置綠化帶、步道等設施，讓河川堤防成為居民休閒好去處。

第四河川分署指出，近年在榮生會榮譽理事長陳炳煌與成員巧手經營下，清水溝溪畔冬天有風鈴木、夏天有藍花楹，春天則有麝香木，以及花期相當長的九重葛，可說是一年四季都有花可賞，已創造難得的賞花人潮，帶動村落經濟發展。

陳炳煌說：「退休後最大心願，就是讓這片土地再展生機」，農村相對保守，加上人口外移、高齡化嚴重，年輕人大多出外謀生，他希望透過花卉讓外界看見清水溝溪的活力，只要持續經營花道，不僅能常保河川生態，更能吸引人潮、促進觀光，永續地方發展。

清水溝溪營造粉紫色麝香木花瀑，帶動農村經濟，開創花道「綠色奇蹟」。（資料照）

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