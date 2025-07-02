高市動保處特訓流浪犬 助驅猴護果園

2025/07/02 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動保處全國首創與動保團體合作，攜手農民認養二百多隻流浪狗，變身果園的「驅猴守護犬」，經過特訓學會驅猴、顧水果，讓農民能安心收成，認養二十隻狗還能月領一萬元，免負擔飼料、醫療費，成為正港「狗來富」。

農民認養20隻 月領1萬元

動保處挑選性格親人成犬，經過訓練適應農園生活，與中華民國保護動物協會合作，每月補助農民認養每隻狗五百元，還免費提供飼料、負擔醫療費，已有二○一隻變身驅猴守護犬，於十處果園展開新生活，協會安排定期探訪、巡診，若發現飼養不當將取消資格，保障毛孩權益。

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桃源區桃源里長高慕源自家果園長期飽受獼猴侵擾，造成農損，他見證防猴成效佳，「以前自家果園是獼猴大本營，現在變成毛孩地盤，獼猴連影子都不見了」，他笑說，當初抱著嘗試心情參加認養，沒想到一養就愛上了，更表示「犬隻不只會看守果園，還讓工作氣氛變得溫暖許多，每天上山下田都有牠們作伴、還會等人，真的很不一樣」。

農業局長姚志旺說，收容所犬隻多，空間壓力大，與協會合作後，有效降低收容量，提升毛孩生活品質，透過計畫讓毛孩變身驅猴守護犬，得以在果園自由奔跑，也幫助農民，成就幸福故事。

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