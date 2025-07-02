為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市動保處特訓流浪犬 助驅猴護果園

    2025/07/02 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動保處全國首創與動保團體合作，攜手農民認養二百多隻流浪狗，變身果園的「驅猴守護犬」，經過特訓學會驅猴、顧水果，讓農民能安心收成，認養二十隻狗還能月領一萬元，免負擔飼料、醫療費，成為正港「狗來富」。

    農民認養20隻 月領1萬元

    動保處挑選性格親人成犬，經過訓練適應農園生活，與中華民國保護動物協會合作，每月補助農民認養每隻狗五百元，還免費提供飼料、負擔醫療費，已有二○一隻變身驅猴守護犬，於十處果園展開新生活，協會安排定期探訪、巡診，若發現飼養不當將取消資格，保障毛孩權益。

    桃源區桃源里長高慕源自家果園長期飽受獼猴侵擾，造成農損，他見證防猴成效佳，「以前自家果園是獼猴大本營，現在變成毛孩地盤，獼猴連影子都不見了」，他笑說，當初抱著嘗試心情參加認養，沒想到一養就愛上了，更表示「犬隻不只會看守果園，還讓工作氣氛變得溫暖許多，每天上山下田都有牠們作伴、還會等人，真的很不一樣」。

    農業局長姚志旺說，收容所犬隻多，空間壓力大，與協會合作後，有效降低收容量，提升毛孩生活品質，透過計畫讓毛孩變身驅猴守護犬，得以在果園自由奔跑，也幫助農民，成就幸福故事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播