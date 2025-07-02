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    接掌太陽光電公會 林新寶籲業界勿違法

    中華民國太陽光電發電系統商業公會，由高雄統益機電工程董事長林新寶當選第六屆理事長。（記者黃旭磊攝）

    中華民國太陽光電發電系統商業公會，由高雄統益機電工程董事長林新寶當選第六屆理事長。（記者黃旭磊攝）

    2025/07/02 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕中華民國太陽光電發電系統商業公會為全台最大綠能（電）社團，由高雄鳳山統益機電工程董事長林新寶當選第六屆理事長，針對高雄大樹區和山光電太陽能發電設施違法「吃掉五十一公頃山林」，遭下令停工徹查，林新寶強調，大樹業者非公會會員，是「偏離案子」，將協助政府加強審查。

    公會昨天中午在台中烏日臻愛花園飯店舉辦二○二五年會員大會，由前理事長廖禎松主持，現場先選出常務理監事，再由五名常務理事選出林新寶擔任理事長，經濟部能源署派員監交，林新寶當眾宣布，未來三年任期，將進行健全綠電交易市場等五項工作目標。

    林新寶致詞前先接受本報採訪，談及六月間和山光電板「吃掉山林」，遭經濟部撤銷太陽光電系統許可執照，他說，和山業者不是公會會員，「偏離案子」造成太陽光電整體受影響，後續會建議政府加強審議機制，尤其是要加進業界意見。

    林新寶強調，明年國家能源目標要達到廿GW綠電設置量，目前台灣不是缺電，「而是企業缺綠電，台積電買不到綠電」，台灣加入RE一○○（全球再生能源倡議）有三十六家業者，將持續努力將綠電資產化、能源商品化，落實淨零碳排及碳中和目標。

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