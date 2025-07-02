高雄亞灣特貿三都更動土 打造科技產業聚落

亞灣特貿三南基地南公辦都更案緊鄰高軟園區，昨天動土。（記者葛祐豪攝）

2025/07/02 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕眾所矚目的高雄亞灣區公辦都更，市府昨與台電、國城建設與高興昌合組的智匯方舟公司，舉行南基地動土典禮，總投資金額達一五三億元，將興建四十五層住商大樓、廿九層商辦大樓各一棟，並設立七千萬元「5G AIoT新創天使基金」，結合高雄軟體園區形塑科技產業聚落。

「亞灣2.0計畫」首件公辦都更案的北基地，於今年四月底動工，興富發投資四七○億元興建六棟商辦，其中兩棟商辦為市府和台電持有，預計二○三一年完工。南基地的「南之南」公辦都更案昨天動土，基地位於成功二路、復興三路口；「南之北」基地則預計今年底啟動，三案總投資金額達八五八億元。

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副市長林欽榮於動土典禮表示，本案將興建四十五層住商大樓、廿九層商辦大樓各一棟，預計二○三○年起陸續完工，市府可分回八三五八坪商辦空間、一五八席地下車位，並設置「智匯學院」、「托育家園」等公益空間；台電公司則分回一．一二萬坪商辦空間及一九○席地下車位。

林欽榮強調，本基地位於行政院核定的「亞灣2.0—智慧科技創新園區」，及今年七月啟動營運、有十四家金融機構進駐的「亞洲資產管理中心高雄專區」，同時擁有亞灣2.0及亞洲資產管理中心雙重戰略定位，前景看好。

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