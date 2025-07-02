平均年收226萬 前鎮建隆里蟬聯高雄「最富里」

前鎮區建隆里蟬聯高雄市「最富里」。（記者侯承旭攝）

2025/07/02 05:30

亞灣核心豪宅林立 舊聚落地價稅、房屋稅暴漲 居民不開心

〔記者侯承旭、洪臣宏／高雄報導〕財政部公布二○二三年綜所稅申報資料，位於亞洲新灣區核心的前鎮區建隆里申報所得平均數超過兩百萬元，再度蟬聯高雄市「最富里」，遙遙領先其他行政區。

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全市唯一均年收破200萬的里

根據財政部統計，前鎮建隆里於二○二三年綜所稅申報的綜合所得平均數達二二六．三萬元，居高雄市之冠，也是全市綜合所得平均數唯一超過兩百萬元的里。另根據二○二二年的報稅資料，建隆里的綜合所得平均數達二○五．八萬元，也是高雄市「最富里」，隔年再蟬聯冠軍，且所得平均數還增加九．九％。

政府大力開發 住商機能優

建隆里涵蓋亞洲新灣區的核心區，原本為傳統聚落，近年因政府不斷挹注資源開發新灣區，新穎的大樓林立，里內有獅甲國小、獅甲國中、成功特殊教育學校、台灣第一間好市多購物中心等，還有捷運及輕軌車站，且鄰近高雄軟體科學園區，生活與商業機能優，吸引富人遷入。

不過，建隆里長林得祿指出，該里位處亞洲新灣區，豪宅林立，有錢人遷入拉高了平均所得，其實舊聚落並沒有那麼高的收入，地價稅、房屋稅卻暴漲，居民怨聲連連，「最富里」的封號太沉重。

里長︰富豪遷入拉高平均所得

林得祿說，該里豪宅多，每戶動輒上百坪，大多為企業家購買，有人花上億元買了兩戶，但每戶住的人很少，也有一個人住一戶，或買來投資的；建隆里約有八百戶，總人數約一千四百餘人，在高雄市算是小里，每坪五十萬以上的豪宅不少，連帶也推升了地價稅、房屋稅，平均漲了一至一．五倍，對舊聚落三百餘戶居民不公平。

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