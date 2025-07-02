高雄龍眼蜂蜜評鑑 田寮農會奪7獎大贏家

澎湖海膽開放採捕首日，市場數量不到百顆。（記者劉禹慶攝）

2025/07/02 05:30

包辦3特等獎、4頭等獎 農業局︰今年產量恢復正常 質優價不漲

〔記者陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕高雄市今年國產龍眼蜂蜜評鑑結果出爐，田寮農會奪下七個獎項是最大贏家，包辦三座特等獎、四座頭等獎，農業局表示，今年蜂蜜產量恢復正常，品質更好，評鑑得獎蜂蜜不漲價。

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阿蓮農會 獲得7座頭等獎

高雄蜂蜜品質好，頗受市場歡迎，以龍眼蜂蜜為大宗，占全國產量一成二，經濟產值近四億元，集中大小崗山周圍燕巢、岡山、阿蓮、田寮等區，近年受到氣候異常影響，產量不穩定，去年龍眼樹幾乎沒開花，造成蜂蜜大減產，今年低溫期長，龍眼樹開花佳，蜂蜜產量恢復正常。

隨著龍眼蜂蜜產季到來，農業局舉辦國產龍眼蜂蜜評鑑，共有岡山等七區蜂農四十人參加，經過嚴格儀器檢驗後，再由專家學者複評，最後評選「特等獎」蜂農八人、「頭等獎」蜂農二十七人；田寮農會是最大贏家，奪下三座特等獎、四座頭等獎，其次為阿蓮農會包辦七座頭等獎、岡山農會獲得一座特等獎、五座頭等獎。

農業局說，蜂蜜評鑑不只比出最優質蜂蜜，所有參賽蜂蜜皆須通過CNS國家標準層層檢測，包括十一種抗生素與四一○種農藥殘留檢驗，更獲得色澤、香氣、口感與純度等官能品評一致肯定，將由具備HACCP與ISO22000雙國際認證的食品分裝場進行包裝，且每一瓶都有身分證。

得獎蜂蜜 預計7月下旬上市

農業局長姚志旺表示，今年得獎蜂蜜預計七月下旬上市，八月十六至十七日將舉辦大崗山龍眼蜂蜜文化節，邀請民眾買好蜜。

澎湖海膽開採 量少創天價

此外，澎湖馬糞海膽昨天起開放採捕，以往首日市場上海膽堆積如山，但今年卻出奇的少，澎湖魚市場及北辰市場加起來不到百顆，八公分以上小的每顆一五○元、大的四百元，甚至喊到五百元一顆，至於減產原因，還需要進一步調查。

高雄國產龍眼蜂蜜評鑑出爐，最大贏家田寮農會奪下7個獎項。（記者陳文嬋攝）

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