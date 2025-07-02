國際芒果節左鎮場 週日美味登場

台南國際芒果節左鎮場活動，將於週日舉行。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/02 05:30

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕台南國際芒果節系列產地活動本週來到第二場，六日將在有知名月世界景觀的左鎮區展開，以Baking嘉年華為主題，規劃芒果烘焙體驗、芒果甜點教作、芒果創意料理示範，並準備兩百份的芒果楊枝甘露、芒果泰式沙拉等提供品嚐，美味行銷。

國際芒果節左鎮場活動「Baking甜蜜滋味嘉年華」由區農會主辦，結合產業、觀光、藝文、教育等多元面向，全力推廣轄內特色，廣邀各界一起來感受在地風情。主打烘培的左鎮芒果節，將在台廿線旁的農會驛站舉行，昨天的宣傳活動，也端出示範推廣的系列創意料理，包含芒果奶酪、芒果麵佐和風醬，還有水滴芒果糖葫蘆、水晶酸甜芒果咕咾肉等，精彩呈現。

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當天除了市集展售活動，也安排一連串的才藝表演，炒熱氣氛，還有在地美食品嚐、木工藝手作，以及各部門推廣成果展。左鎮區農會總幹事張益瑞說，今年還規劃產地到餐桌的農遊活動，由專業人員導覽，了解從芒果採收、破布子製作等，如何加工、應用，形成料理的過程，藉由一連串安排，深度體驗左鎮與眾不同的風貌。促進推廣轄內特色，也讓更多在地青年認識產業的新價值，鼓勵投入農村創生與品牌發展，永續經營、傳承。

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