青年審議民主行動 5組實作團隊入選

「孔乙己哇與沒有麗莎」團隊，由南鐵地下化議題出發，探討綠色運具科技新可能。（南市研考會提供）

2025/07/02 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府鼓勵青年參與市政，啟動青年審議民主行動計畫，昨日公布首屆入選的五組青年實作團隊，每隊獲得十萬元行動獎勵金，將自七月至九月展開一系列審議民主活動，預計十月審議成果會議，讓青年團隊帶著審議建言與相關局處交流，進一步促成政策落實執行。

獲選的五組團隊取名各有創意，包括「哩賀！新化佇遮」從新化老街特色美食切入，跨世代想像在地美食與地方發展的可能性；「孔乙己哇與沒有麗莎」從南鐵地下化議題出發，探討綠色運具科技新可能；「鄉間果子」關注北區鎮北坊老街再生、居住正義；「歸途拔馬青年小組」將討論西拉雅文化圖像使用，提出原住民族傳統智慧創作保護條例草案建言；「漫活淺山×惡地再生」聚焦光榮休閒農業區議題，規劃左鎮區光榮左中藍圖。

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「孔乙己哇與沒有麗莎」從台南鐵路地下化出發，探索城市空間重構下的綠色運具與新型科技整合發展。藉由分組交流會話座談，討論AI人工智慧化與永續交通的政策想像與實踐困境，為未來科技導向的城市縫合提出可能性。

「哩賀、新化佇遮」則以新化老街美食為起點，討論老街夜市化趨勢對地方發展的影響，重新想像地方味道與空間的可能性。透過願景工作坊、菜單共構與美食文化實踐，串連青年與地方耆老對話，翻轉地方美食樣貌，重建新化在地文化主體性。

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