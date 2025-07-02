為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    青年審議民主行動 5組實作團隊入選

    「孔乙己哇與沒有麗莎」團隊，由南鐵地下化議題出發，探討綠色運具科技新可能。（南市研考會提供）

    「孔乙己哇與沒有麗莎」團隊，由南鐵地下化議題出發，探討綠色運具科技新可能。（南市研考會提供）

    2025/07/02 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府鼓勵青年參與市政，啟動青年審議民主行動計畫，昨日公布首屆入選的五組青年實作團隊，每隊獲得十萬元行動獎勵金，將自七月至九月展開一系列審議民主活動，預計十月審議成果會議，讓青年團隊帶著審議建言與相關局處交流，進一步促成政策落實執行。

    獲選的五組團隊取名各有創意，包括「哩賀！新化佇遮」從新化老街特色美食切入，跨世代想像在地美食與地方發展的可能性；「孔乙己哇與沒有麗莎」從南鐵地下化議題出發，探討綠色運具科技新可能；「鄉間果子」關注北區鎮北坊老街再生、居住正義；「歸途拔馬青年小組」將討論西拉雅文化圖像使用，提出原住民族傳統智慧創作保護條例草案建言；「漫活淺山×惡地再生」聚焦光榮休閒農業區議題，規劃左鎮區光榮左中藍圖。

    「孔乙己哇與沒有麗莎」從台南鐵路地下化出發，探索城市空間重構下的綠色運具與新型科技整合發展。藉由分組交流會話座談，討論AI人工智慧化與永續交通的政策想像與實踐困境，為未來科技導向的城市縫合提出可能性。

    「哩賀、新化佇遮」則以新化老街美食為起點，討論老街夜市化趨勢對地方發展的影響，重新想像地方味道與空間的可能性。透過願景工作坊、菜單共構與美食文化實踐，串連青年與地方耆老對話，翻轉地方美食樣貌，重建新化在地文化主體性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播