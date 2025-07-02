住宿式機構補助 屏縣去年逾4千家庭受惠

2025/07/02 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為減輕長照負擔，政府推出住宿式機構使用者補助計畫，屏東縣去年有超過四千個家庭受惠，補助總金額超過四億元，今年度補助即日起開放申請，最高補助十二萬元。

今年度開始申辦 最高補助12萬

上有年邁父母、下有求學中子女的陳先生，處於「三明治世代」，父親因中風合併失智需要長期照護，母親也逐漸老邁，他和妻子在家庭與工作間疲於奔命，為讓父親獲得妥善照顧，安排父親入住住家附近的長照機構，因為有補助計畫，大幅減輕經濟負擔。

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衛生福利部二○二三年起調高住宿式機構使用者補助金額，由六萬元提高至十二萬元，同時取消排富條款，符合資格者都能申請。

縣府長照處長陳桂敏表示，屏東縣去年住宿式服務機構使用者補助方案核撥金額四億兩千多萬元，有四千兩百九十五個家庭受益。

長照處指出，凡符合長照需要等級四級以上，或具身障證明中度以上，今年入住合法住宿式服務機構累計一百八十天者，給予一次性補助十二萬元，如未達一百八十天，視入住情況而訂；可備齊申請人身分證、入住機構契約書、繳費收據等資料申辦，收件至明年三月一日，審核通過後撥款。

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