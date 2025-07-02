屏東東琉線試辦搭船實名制 未帶證需切結

屏東琉球航線試辦搭船實名制首日，部份遊客未帶身分證件，交通船業者提供切結書應變。（記者陳彥廷攝）

2025/07/02 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全國離島交通輪航線將於八月四日實施搭乘實名制，屏東琉球航線進入暑假觀光旺季，搭船遊客眾多，交通部航港局昨天起先行試辦實名制，不過，還是有部份遊客未帶身分證件搭船，交通船業者提供切結書應變，遊客只要簽下切結書就能搭船，因為查驗耗費時間，業者擔心假日會出現堵塞，恐引起民怨。

航港局表示，搭船實名制主要是為航行安全考量，並確保保險理賠的範圍，透過在東琉線交通船航班試辦進行宣導，讓遊客廣為宣傳，避免正式上路時因未持證件無法登船而被留在港邊。

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新制8/4實施 查驗耗費時間

東琉線交通船航班昨天是試辦搭船實名制首日，還是有部分乘客未帶身分證件搭船，航運業者為此提供切結書讓民眾填寫，讓這些遊客能順利登船，因為花了一點時間才上船，有人不好意思地說，「下次出遊一定要記得帶證件」。

交通船業者憂 假日人潮塞爆

交通船業者表示，遊客持票及證件供查驗後才能上船，昨天屬於平日，遊客量並不多，未因填寫切結書而出現延遲狀況，但已確實增加業者的作業時間，尤其團客更是要一個個核對名單，擔心假日出現爆棚人潮，恐會造成民怨。

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