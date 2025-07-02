屏縣就業3箭 大專以上失業率創新低

今年畢業季上路的「屏青實習超有薪」計畫，提供實習平台，讓青年畢業即就業。（記者羅欣貞攝）

2025/07/02 05:30

穩定就業獎助金 創業貸款利息補貼 實習津貼 提高留鄉工作意願

記者羅欣貞／專題報導

屏東縣大專學歷以上人口失業率，從二○一二年至二○二一年連續十年為全國各縣市最高，二○二三年擺脫前三高，去年更大幅降至四．五％，不但是歷年來失業率最低的一年，也已連續四年下降，全縣近三年整體失業率從三．七％降至三．四％，顯示縣府打造青年創業與就業友善環境政策奏效。

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近3年整體失業率降至3.4％

為鼓勵青年移居屏縣或返鄉、留鄉就業，屏東縣府二○一九年起推出「青年移．居穩定獎助計畫」，二○二一年起更名為「青年穩定就業獎助計畫」，符合申請資格者，工作滿十二個月得申請六萬元獎助金，七年來已核定獎助達兩千兩百一十六人，平均每年逾三百人。

根據勞動部資料顯示，屏東縣整體勞參率，從二○二二年平均五十九．五％提升至二○二四年平均六十．五％，呈現逐年提高趨勢，以青年勞參率進步最多，十五至廿四歲從三十九．七％增至四十五．五％，提升幅度最高，廿五至四十四歲從八十九．六％增至九十．七％次之。

25至44歲勞參率超過9

有鑑於青年就業創業為勞動市場注入更多活力，屏東縣府進一步與金融機構合作，二月起推出「青創屏實利」青年創業貸款利息補貼計畫，只要申請「經濟部青年創業及啟動金貸款」通過，最高享貸款本金兩百萬元三年利息補貼，扮演青年創業後盾。

此外，縣府推出的「屏青實習超有薪 青年實習平台」計畫，今年畢業季上路，十五至廿九歲在校青年，只要設籍或就學於屏東即可申請，完成一百六十小時實習可領取五千元津貼，最高可領一萬元，若實習結束成功轉任正職，還有每月兩千元留任獎勵金，符合穩定就業獎助資格者，再加碼每月五千元補助，意即實習留任最多可領九．四萬元。

勞青處長李雨蓁表示，實習計畫是協助青年為未來正式踏入職場作準備，透過產官學三方合作，共同培育人才，讓青年至企業實習，畢業即就業；至今有五十四家企業提供兩百五十個職缺，吸引一百四十五位青年報名，目前已錄取十六人，其中四人正式上工。

黃姓大學畢業生說，屏縣府的青年政策針對提供職缺的業者分析，讓許多在地青年有機會深入了解在地產業，提高留鄉工作的意願。

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