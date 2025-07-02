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    平地造林20年期滿 啟動分流輔導

    林保署推平地造林20年期滿後續輔導措施，圖為彰化溪州的平地森林，是民眾休憩的好地方。（林保署提供）

    林保署推平地造林20年期滿後續輔導措施，圖為彰化溪州的平地森林，是民眾休憩的好地方。（林保署提供）

    2025/07/02 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕我國推動平地造林已逾廿年，農業部林業及自然保育署昨表示，在政院支持下，將啟動為期十年的平地造林廿年期滿輔導計畫，具生物棲地及景觀價值區位者，未來十年提供造林人每年每公頃十萬元獎勵金，具木材生產價值者，未來十年每年每公頃八萬元獎勵金。

    依林保署統計，迄今全台已營造一萬三四九二公頃的平地森林，增加綠覆蓋率、微氣候調節等，許多平地森林也成為綠色生態網絡節點。

    林保署長林華慶表示，過去氛圍是不能砍樹，樹種與林相單一，缺乏景觀價值，造林目標不明確，欠缺生產木材所需的營林撫育，也沒有營造生態多樣性的複層林，還有少部分林地位於優良農地。

    林華慶表示，為解決問題，將分流輔導廿年期滿造林地，具木材生產價值區位者，引進專業團隊強化自然碳匯功能，提高國有材自產率；具生物棲地及景觀價值區位者，引進專業團隊優化棲地，有機會認證為「保育共生地」；未列這些區位的平地森林，可回復農業使用，或繼續參與平地造林廿年期滿措施。

    在彰化溪州造林多年的詩人吳晟指出，彰化多地酷熱高溫，唯有溪州彷彿有天然冷氣機，這是因當地有上百公頃的平地森林，未來他會繼續投入造林；屏東泰和農場董事長辜懷群表示，平地造林步步相隨，盼為台灣留更多綠地。

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