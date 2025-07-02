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    學產基金加碼 特殊專長學子參賽補助提高

    教育部學產基金修法放寬補助對象及調高補助金額，海外比賽最高補助台幣50萬元，國內跨縣市參加比賽補助額度也提高至20萬元。（取自教育部官網）

    教育部學產基金修法放寬補助對象及調高補助金額，海外比賽最高補助台幣50萬元，國內跨縣市參加比賽補助額度也提高至20萬元。（取自教育部官網）

    2025/07/02 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部學產基金加碼補助！為扶助更多具有特殊專長潛能的學子，教育部學產基金修法放寬補助對象及調高補助金額，團隊海外比賽最高補助台幣五十萬元，國內跨縣市參加比賽補助也倍增至二十萬元，凡交通費、住宿費、保險費及膳雜費等項目都能申請補助。

    教育部秘書處科長蘇明鴻說明，學產基金秉持先人捐地興學精神，大力協助學生完成學業，二○二三年將「清寒獎學金」低收入戶助學金額度調高後，近期再聚焦「補助培訓具特殊專長需要協助學生」與「補助民間團體輔導需關懷學生」，修法大幅放寬補助資格，加碼提高補助金額，為需要協助的學生打造更完善的助學系統及優質的學習環境。

    團隊出國比賽最高補助50萬

    為扶助更多具有特殊專長潛能的學子，補助對象擴大到家庭訪問發現的特殊境遇家庭、遭遇困境家庭或清寒家庭的學生，並大幅調高補助金額，出國參加國際比賽補助額度由三十萬元提高到五十萬元，國內參賽補助上限由十萬元提高到二十萬元，個人補助額度提高到五萬元，辦理成果發表會也會有補助。

    此外，蘇明鴻表示，新制將學校評估列冊輔導學生或機關（構）評估需關懷的少年納入補助對象，讓更多民間團體參與協助，並為面臨就學不穩定的學生，提供專業心理輔導，同時將心理諮商補助費用調高為每次一六○○元，每人每年最高補助二十四次，以強化學生心理健康支持的力道。

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