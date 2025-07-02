5至12月雲端發票 每期增開70萬組500元獎

財政部昨宣布，5-12月統一發票，雲端發票專屬500元獎每期加開70萬組。 （資料照）

2025/07/02 05:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕小確幸來了！財政部賦稅署昨宣布，今年五至十二月期統一發票，每期雲端發票專屬五百元獎將增開七十萬組，即由二四五萬組增為三一五萬組，每期雲端發票專屬獎開獎組數將由二五六萬六○三○組增至三二六萬六○三○組，讓民眾享有更多中獎機會，也鼓勵民眾多多使用載具儲存發票。

賦稅署說明，今年一至四月期統一發票開獎組數比照去年九至十二月，即每期開出一千萬元特別獎一組、二百萬元特獎一組、頭獎至六獎各三組，加上雲端發票專屬一百萬元獎三十組、二千元獎一萬六千組、八百元獎十萬組及五百元獎二四五萬組。

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其餘獎別維持不變

由於統一發票給獎經費凍結三十％的專案報告經立法院財政委員會審查完竣，准予動支，經評估給獎經費執行情形，規劃五至十二月期統一發票，每期雲端發票專屬獎五百元獎增開七十萬組，即由二四五萬組增為三一五萬組，其餘獎別開獎組數維持不變，等於每期雲端發票專屬獎開獎總組數增至三二六萬六○三○組。

賦稅署提醒，利用電子發票整合服務平台或統一發票兌獎APP進行載具歸戶至手機條碼及設定領獎帳戶，除可避免中獎獎金漏接，也可從消費索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，響應節能減碳，還可享有雲端發票專屬獎中獎機會，一舉數得。

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