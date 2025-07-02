中信託新舞臺藝術節 會跳舞的手指動感登台

2025/07/02 05:30

〔記者劉力仁／台北報導〕由中國信託文教基金會主辦的二○二五「中國信託新舞臺藝術節」將於九月至十一月登場，以「動態臨界點」為主軸，關注現代人焦慮日常，匯集四部來自歐洲與台灣的當代跨界作品，融合新馬戲、手勢舞蹈、當代舞蹈及偶戲，風格多元，邀請民眾感受當代生活「臨界點」。

首檔節目是來自比利時雙手製造舞團（Made by Hands）創作、風靡歐洲近五十座城市的《從指尖開始》（Du Bout Des Doigts），手勢舞蹈大師格雷戈里．格雷斯尚（Grégory Grosjean）與舞者加布里埃拉．伊科諾（Gabriella Iacono）雙人四手出神入化，既能演繹優雅的古典芭蕾，也能大跳動感十足嘻哈街舞，舞者以卓越技巧及豐沛情感張力，打造舞蹈劇場。九月五日至七日將在國家兩廳院實驗劇場演出，即日起早鳥購票八折。

請繼續往下閱讀...

接續登場的捷克夜店馬戲團（CIRK LA PUTYKA）《奔跑者》（RUNNERS），以巨型跑步機隱喻人生舞台，在忽快忽慢的輸送帶上演馬戲、雜耍、音樂及舞蹈，象徵現代人分秒必爭生活節奏；新舞臺藝術節亦贊助國家兩廳院秋天藝術節的指標節目《再見狗日子》（THE DOG DAYS ARE OVER 2.0），此為歐洲怪才編舞家楊．馬騰斯（Jan Marten）作品，舞者在七十分鐘內不間斷跳躍，將體能與意志推向崩潰邊界，也挑戰觀眾的觀演極限。

無獨有偶工作室劇團《海島頌》結合「夢想家圓夢工程」偏鄉藝文教育計畫，以神話偶戲演繹海島與神獸的時空傳說，由無獨有偶工作室劇團攜手偏鄉師生，出動巨型大偶、故事屋，共創跨越世代的偶戲嘉年華。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法