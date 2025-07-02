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    偽、變造車牌 7月15日起重罰7.2萬元／肇事致人傷亡或10年內再犯 沒入車輛拍賣或銷毀

    交通部預告修法，使用偽造、變造或矇領牌照，重罰7萬2000元。圖為高市刑大查扣假車牌畫面。（資料照）

    交通部預告修法，使用偽造、變造或矇領牌照，重罰7萬2000元。圖為高市刑大查扣假車牌畫面。（資料照）

    2025/07/02 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為嚇阻偽造號牌，交通部預告修法草案，於道路行駛或停車使用偽、變造或矇領牌照，重罰七萬兩千元，並當場移置保管車輛，並扣繳牌照；偽、變造他車牌照、肇事致人傷亡或十年內偽、變造或矇領累犯，車輛將沒入拍賣或銷毀。新制預計七月十五日上路。

    偽造車牌去年暴增至1271件

    據統計，偽造車牌案件量從二○二二年一六九件、二○二三年二五一件，去年暴增至一二七一件，推估是交通違規記點新制上路，加上嚴重超速標準從超速六十公里下修至四十公里，致吊扣車牌增加。

    立法院日前三讀通過道路交通管理處罰條例修正，加重處罰假車牌；交通部據此預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」。

    修正草案指出，使用偽、變造或矇領（指以不實資訊請領）牌照，罰鍰從一萬八百元加重至七萬兩千元；並增訂偽、變造或矇領牌照於道路停車也開罰七萬兩千元，違者皆當場移置保管車輛並扣繳牌照；偽、變造他車牌照、肇事致人傷亡或十年內再犯者，車輛沒入。

    違反號牌使用規定罰3.6萬元

    違反號牌使用規定者，罰鍰原以一萬八百元為上限，修法後比照危險駕駛，一律開罰三萬六千元，並當場移置保管車輛。違反號牌使用規定包含：未領用牌照行駛、牌照吊扣期間行駛、已領號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛、牌照經繳銷、報停、吊銷、註銷而無牌行駛、行駛報廢車輛、號牌遺失未補發，且經舉發仍不改善並行駛、車輛未領用有效牌照於道路停車。

    非車主駕駛人併罰3.6萬元

    牌照吊扣期間行駛、已領號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛者，外加牌照吊銷；行駛報廢車輛、車輛未領用有效牌照於道路停車且未依法取得安全審驗合格證明，都要沒入車輛。

    另外，這次修法也增訂併罰非車輛所有人的車輛駕駛人，一律開罰三萬六千元。

    修法草案七月一日起算預告七天，蒐集各界意見後將進法制作業程序。交通部公共運輸及監理司長林福山表示，已會商內政部函報行政院，建請核定七月十五日施行。

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