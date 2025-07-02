公務員身心調適假 每年可請3天／銓敘部修正草案 不須檢附證明、可以小時計算 送考試院審議

公務人員保障更進一步！銓敘部近日完成「公務人員請假規則修正草案」，增訂身心調適假，草案已送考試院審議。（記者林曉雲攝）

2025/07/02 05:30

〔記者林曉雲、紀麗君／台北報導〕公務人員保障更進一步！銓敘部近日完成「公務人員請假規則修正草案」，增訂身心調適假，每年可請三日，納入現行支薪七日事假中，不須檢附證明，可以小時計算，機關不可拒絕，也不得影響考績，草案已送考試院審議，盼建構更能兼顧工作、家庭與健康的友善職場環境，全國約三十六．三萬名公務員受惠。

納入支薪事假中 36.3萬人受惠

總統賴清德致力打造健康台灣，並指出心理健康是實現健康台灣的重要基石，在建構友善安全的職場環境上，政府須以身作則、帶頭示範，研議增列公務人員身心調適假。

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目前大學生和高中職學生可請身心調適假，教育部於二○二三年初訂定「大專校院身心調適假參考指引」，由學校制定且要有相應輔導機制，台灣大學每學期可請三日，台灣師範大學、成功大學及政治大學等可請五日，中山大學每學期使用率約五％至七％，去年八月一日再擴及高中職實施。

身心調適假涉及軍公教勞給假規定整體衡平性考量，行政院人事總處今年三月函考試院，建議於請假規則增訂，銓敘部納入請假規則修正草案。考試院秘書長劉建忻表示，草案已送入考試院，將依程序進行排審。

機關不得拒絕、不得影響考績

草案指出，身心調適假目的在鼓勵公務人員重視身心健康需求，自我覺察心理不適，找到合適的舒緩壓力及照顧身心方式進行喘息，強化心理健康韌性，第三條增訂身心調適假的假別，每年准給三日，請假日數併入事假計算。

銓敘部說明，公務人員請事假未逾規定日數不扣薪，已優於勞基法請事假不給工資規定，維持現行支薪事假日數七日，則係為避免擴大不同職域人員給假權益的差距，而為達到請假的便利性及即時性，請假毋須檢附證明，機關不得拒絕，且不得影響其考績或作出其他不利處分。另公務人員身心不適情形如已達心理疾病狀態，則可請病假因應。

台北大心診所精神科主治醫師林繼宇表示，當一個人感覺自己需要身心調適，一定是因為平常有自我情緒的觀察，才能察覺有異狀，從工作過程中警覺自己的情緒和平常不同，例如比平時易受刺激、容易生氣、低落、專注力不足、想事情多半負面等，就是身體發出的警訊，代表情緒勞動已達極限，需要讓自己喘口氣。他建議，此時應多做讓自己開心的事，以轉換情緒。

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